Preoții deportați în Siberia și generalul Stan Poetaș, omagiați prin inaugurarea unui monument pe malul Nistrului

La Otaci, pe malul Nistrului, a fost inaugurat vineri un monument dedicat generalului român Stan Poetaș și preoților basarabeni din județul Soroca deportați în Siberia de regimul sovietic.

Manifestarea a reunit istorici, reprezentanți ai societății civile, clerici și localnici veniți să comemoreze un tragic eveniment din istoria Basarabiei.

Inițiativa edificării monumentului aparține Asociația Monumentum, organizație cunoscută pentru proiectele sale de recuperare a memoriei istorice românești din Republica Moldova.

Edificiul a fost amplasat într-un loc simbolic: Potrivit mărturiilor istorice, acolo, în 1945, mai mulți preoți români din nordul Basarabiei au fost legați de o cruce înainte de a fi urcați în trenurile deportării.

„Noul monument reconstituie memoria acelor evenimente tragice și poartă numele a 60 de clerici deportați, precum și ale eroilor căzuți în luptele din 1919 și 1944”, au transmis inițiatorii proiectului.

Stan Poetaș

Stan Poetaș a fost unul dintre generalii armatei române implicați în apărarea Basarabiei în perioada de după Primul Război Mondial.

El a avut un rol important în consolidarea administrației românești în nordul provinciei și în menținerea ordinii într-o regiune aflată atunci la granița unor interese geopolitice contradictorii.

Generalul Poetaș a murit în 1919 în timpul unei misiuni militare în zona Nistrului, devenind una dintre figurile simbol ale armatei române în Basarabia.

În memoria colectivă din Basarabia, numele său este asociat cu eforturile de stabilizare a provinciei după Unirea din 1918.

Foto credit: Facebook / Români.MD