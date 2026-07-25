Copii din Argeș au participat la o tabără de creație religioasă: Trei zile de activități duhovnicești și artistice

Copii din Argeș au participat la Tabăra de creație religioasă „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca”, unde au luat parte la de activități duhovnicești și artistice. Programul, desfășurat în perioada 20–22 iulie, a reunit 10 participanți din Parohia Rucăr.

Inițiativa, ajunsă la cea de-a 11-a ediție, a fost organizată de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, prin Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul.

Pe parcursul celor trei zile, participanți au luat parte la ateliere de creație, unde au fost inițiați în iconografie, sub îndrumarea părintelui Ion Sebastian Arsulescu, coordonator al Biroului de Cateheză de la Protopopiatul Câmpulung.

Programul a fost completate de sesiuni de cateheză, rugăciune și excursii. Copiii au vizitat Mănăstirea Slănic, precum și alte obiective istorice și culturale din zonă.

Formare prin credință, artă și experiență

Tabăra a fost coordonată de părintele Dan Florin Obrocea, Consilier pentru Învățământ și Activități cu Tineretul al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, care a evidențiat rolul unor astfel de programe în formarea tinerei generații.

„Au participat cu 10 copii la tabăra de vară a eparhiei, o tabără de creație religioasă, unde, sub îndrumarea părintelui Sebastian Arsulescu, au desfășurat activității religioase, au mers la biserică, la rugăciune, au pictat, au gustat din frumusețea și bucuria acestor locuri argeșene”, a declarat preotul pentru Trinitas TV.

La încheierea programului, participanții au primit diplome din partea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, ca recunoaștere a implicării lor în activitățile de formare religioasă și artistică.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului