Preoți români au dus Lumina Învierii în penitenciare din Italia: Vizita a adus lacrimi în ochii unor deținuți

Clerici și credincioși români din Italia au vizitat marți deținuții din penitenciarele italiene. Vizitele au adus lacrimi în ochii unor persoane private de libertate.

Reprezentanți ai parohiilor ortodoxe românești Fonte Nuova, Monterotondo, Roma 3 și Marcellina, din zona italiană Lazio, au vizitat penitenciarul Rebibbia Nuovo Complesso din Roma.

Vizită la cel mai mare penitenciar din Roma

Au fost necesare demersuri complexe pe căi oficiale și multă răbdare pentru ca acțiunea să poată avea loc. Clericii au fost primiți să slujească Vecernia Învierii, cunoscută în tradiția liturgică ortodoxă și sub numele de „a doua Înviere”.

Coordonatorul acestei misiuni a fost părintele Bogdan Petre, alături de care au slujit părinții Andrei Radu Sfredel, Ioan Gherasimescu și Lucian Vasilache.

Nevoie de sprijin pentru continuarea misiunii

Momentul a fost unul de adâncă emoție. Deținuții au cântat de nenumărate ori „Hristos a înviat!”, iar cei care s-au pregătit prin Taina Spovedaniei s-au împărtășit, în timp ce toți ceilalți au primit Paști.

Toți au primit și daruri pregătite cu grijă de credincioșii parohiei din Fonte Nuova, gest primit cu bucurie și recunoștință.

Pentru a sprijini deținuții, este nevoie săptămânal de voluntari și de sprijin financiar. Organizatorii adresează un apel către parohiile din Roma și din regiunea Lazio, precum și către toți oamenii de bunăvoință, să se alăture prin solidaritate concretă acestei lucrări de iubire creștină.

Rugăciune și daruri la Rieti

O activitate similară a avut loc la Penitenciarul din Rieti, unde deținuții ortodocși (români, moldoveni, dar și de alte naționalități) au participat la Canonul Învierii oficiat în capela penitenciarului.

Părintele Constantin Holban de la Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” – Rieti le-a vorbit despre iertare, nădejde și puterea Învierii de a schimba orice inimă.

Parohului român din Rieti i s-au alăturat părintele Walter Gabriel Andriuța de la Parohia „Sfântul Mucenic Hermes” din Passo Corese și doi voluntari.

După rugăciune, voluntarii au împărțit pachete cu bucate de Paști: cozonac, ouă roșii, pască, drob și alte daruri pregătite de credincioșii din comunitate. Gestul simplu, dar plin de semnificație, a adus lacrimi în ochii multora dintre deținuți.

Vizite pastorale în penitenciare au avut loc la Torino și la Penitenciarul Regina Coeli din Roma.

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Foto credit: Episcopia Italiei