Premieră absolută la Teatrul Național Radiofonic: Va fi difuzat spectacolul despre Sfântul Mucenic Alexandru Baltaga  

Teatrul Național Radiofonic va difuza marți seară în premieră absolută spectacolul „Alexandru Baltaga – Sfântul Mucenic al Basarabiei”, o producție a seriei Biografii, memorii.

Piesa poate fi audiată de la ora 19:00 la Radio România Cultural și de la ora 23.05, la Radio România Actualități, dar și online pe platforma eteatru.ro.

Detalii despre scenariu, regie și distribuție pot fi consultate pe site-ul Teatrului Național Radiofonic.

Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia a fost un energic promotor al ideii de unitate națională, iar la 27 martie 1918, a fost unul dintre deputații (singurul cleric din Sfatul Țării) care au votat Unirea Basarabiei cu România.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat pe Preotul Alexandru Baltaga în iulie 2024.

În anul 2025, Trinitas TV a realizat un documentar intitulat „Martirul Unirii – Sfântul Preot Mucenic Alexandru Baltaga din Basarabia”. Acesta este disponibil online.

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Foto credit: Fototeca Ortodoxiei Românești