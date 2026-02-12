Predare de mandat la conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Bucureștilor: E important să ne ajutăm unii pe alții

„Casa de Ajutor Reciproc este o formă de cooperare și de ajutorare frățească izvorâtă din Evanghelia iubirii milostive a Mântuitorului Iisus Hristos”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel joi, la Adunarea Generală a Casei de Ajutor Reciproc (CAR) a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„E foarte important să ne ajutăm unii pe alții și, în același timp, să vedem care sunt prioritățile misionare și social-filantropice ale Bisericii.”

„Este o lucrare responsabilă, fiindcă în Biserică, totdeauna, libertatea se combină cu responsabilitatea. Libertatea fără responsabilitate este o cădere spirituală, iar responsabilitatea fără libertate este o constrângere care nu maturizează pe om”, a adăugat Preafericirea Sa.

Cooperarea, expresie a iubirii responsabile

În acest sens, Patriarhul României a făcut o comparație între relațiile de iubire, respect și întrajutorare din familie și cele din interiorul Bisericii.

Biserica autocefală este Biserica matură, capabilă să păstreze dreapta credință, să se organizeze administrativ și, în același timp, să păstreze comuniunea cu toate celelalte Biserici Ortodoxe surori, la fel cum o familie nou întemeiată păstrează cu familia din care provine relații de iubire, de respect reciproc, de ajutorare reciprocă, a continuat Părintele Patriarh Daniel.

„Același fenomen binecuvântat, aceeași împlinire se realizează în relațiile dintre eparhii. Ele sunt autonome, dar, în același timp, trebuie să arate comuniune, solidaritate, conlucrare.”

Modificări în funcționarea CAR

Adunarea Generală a Casei de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Bucureștilor a aprobat mai multe modificări în regulile de funcționare a împrumuturilor și ajutoarelor acordate membrilor.

Au fost modificate plafonul și perioada de împrumutare, au fost aprobate o scădere ușoară a dobânzii și o majorare a ajutorului de deces.

„Felicităm pe toți membrii CAR-ului, dar în special conducerea din ultimii ani, care a avut de îndreptat unele aspecte moștenite din trecut și a avut de perfecționat altele, care sunt impuse de evoluția timpului și de legislația națională și internațională”, a spus Patriarhul României.

Preafericirea Sa a explicat că apartenența României la Uniunea Europeană obligă la monitorizarea și respectarea tuturor aspectelor relevante din legislația internațională.

Distincție pentru fostul președinte CAR

Părintele Patriarh Daniel, care este și Arhiepiscop al Bucureștilor, a apreciat activitatea depusă de Părintele Gheorghe Zaharia, parohul Bisericii „Sf. Anton” – Curtea Veche din Capitală, care a condus Casa de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Bucureștilor timp de 14 ani.

În acest context Patriarhul României i-a acordat Părintelui Gheorghe Zaharia „Crucea Patriarhală”, cea mai înaltă distincție din Patriarhia Română.

Preafericirea Sa a arătat apreciere atât pentru activitatea depusă de părinte la conducerea CAR, cât și pentru activitatea sa de la parohie.

„Este cea mai darnică dintre toate parohiile din Capitală și din Arhiepiscopie”, a spus Părintele Patriarh Daniel, subliniind că această comunitate susține lunar atât activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor, cât și pe cea a Administrației Patriarhale.

Schimbare de mandat

Părintele Gheorghe Zaharia a predat mandatul de președinte CAR Părintelui Răzvan Ciubotariu, care era deja membru în Consiliul Director. Schimbarea de mandat, făcută cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, a fost aprobată în unanimitate de membrii Adunării Generale CAR.

„CAR este acum pe o linie foarte, foarte bună și sunt convins că și de aici în continuare va fi pe aceeași linie”, a spus Părintele Gheorghe Zaharia, care i-a mulțumit Părintelui Patriarh Daniel pentru încrederea și distincția acordată.

„Doresc să mulțumesc în primul rând Bunului Dumnezeu pentru binecuvântările mari și multe pe care le-a revărsat asupra mea”, a declarat Părintele Mihai Răzvan Ciubotariu, noul președinte al CAR.

„Îi mulțumesc, de asemenea, cu recunoștință Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântare, pentru încredere și pentru părinteasca purtare de grijă pe care a avut-o și pe care în continuare o are față de mine și față de clericii din Arhiepiscopia Bucureștilor.”

Clericul și-a exprimat recunoștința și față de fostul președinte CAR, Părintele Gheorghe Zaharia, atât pentru susținerea arătată până în prezent, cât și pentru disponibilitatea de a ne rămâne membru în Consiliul Director: „Experiența părintelui ne va fi de mare folos”, a spus noul președinte CAR.

La Casa de Ajutor Reciproc a Arhiepiscopiei Bucureștilor au aderat și Episcopia Giurgiului, respectiv Episcopia Alexandriei și Teleormanului.

