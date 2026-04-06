Prietenul prin excelență al fiecărui om este Însuși Domnul Hristos, a explicat PS Ignatie

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a explicat relația dintre Dumnezeu și oameni prin exemplul prieteniei: „Prietenul prin excelență al fiecărui om este Însuși Domnul Hristos”.

Preasfinția Sa a oficiat sâmbătă Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Florești, județul Vaslui.

Ierarhul a subliniat că minunea învierii lui Lazăr nu este doar o demonstrație a puterii dumnezeiești, ci și expresia unei relații personale profunde, concretizată prin prietenia dintre Hristos și Lazăr.

„Domnul Hristos îl înviază pe Lazăr nu numai în virtutea faptului că trebuie să ne încredințeze pe noi în mod treptat că moartea poate fi biruită, ci și pentru faptul că Lazăr îi era prieten”.

Sensul duhovnicesc al prieteniei

Preasfințitul Părinte Ignatie a explicat sensul duhovnicesc al prieteniei cu Dumnezeu: „Poate ni se pare paradoxal și nu suntem încă familiarizați cu faptul că noi toți suntem prietenii lui Hristos, dar nu într-un sens pe care-l gândim noi la nivelul vieții umane sau sentimental, ci prietenii lui Iisus sunt cei care împlinesc poruncile Lui”.

„El Însuși, Domnul Hristos, le spune ucenicilor Săi în cuvântarea de despărțire la Cina cea de Taină: Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți ceea ce Eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute vouă”.

Prietenia cu Hristos presupune o relație de încredere deplină și de comuniune, deoarece „Domnul ne face părtași la toate cele ale Sale, ne aduce întru slava Sa, ne împărtășește dragostea Sa și ne face cunoscute toate tainele Împărăției lui Dumnezeu”.

„Prietenul acesta este cel în fața căruia ne deschidem liber, atât de autentic și sincer sufletul nostru, fără ca să avem o fărâmă de îndoială că acesta ar putea să ne trădeze sau să distorsioneze cele care sunt atât de adânci în inima noastră”, a adăugat Episcopul Hușilor.

Măsura prieteniei adevărate

Preasfinția Sa a subliniat sensul concret al iubirii creștine, arătând că adevărata prietenie se verifică în jertfă pentru celălalt: „Domnul Hristos este Cel care ne numește pe noi, cei mai slabi și neputincioși, prietenii Săi, și Își dă viața pentru noi. Pune ca măsură a prieteniei faptul că cineva se jertfește, Își dă viața pentru acea persoană, cum Însuși Domnul S-a răstignit pentru noi”.

Ierarhul a atras atenția asupra contrastului dintre logica evanghelică și tendințele lumii contemporane: „Logica lumii de astăzi este cea care vrea să inverseze acest raport, în sensul că suntem aproape asaltați în mod agresiv de afirmația ca noi să ne vedem în primul rând de nevoile noastre”

„În logica evanghelică, raportul dintre acestea este inversat. Nevoile celuilalt sunt primordiale față de ale noastre și acest lucru înseamnă prietenia adevărată; prietenul adevărat este cel care intuiește, vine în întâmpinarea a ceea ce noi ne confruntăm și unde noi avem nevoie să fim ajutați”.

Preasfințitul Părinte Ignatie a încheiat printr-un îndemn la asumarea relații vii cu Hristos: „Să nu uităm niciunul dintre noi că suntem prietenii lui Hristos. El Însuși ne-a numit pe noi ucenicii Săi, prietenii Săi dacă împlinim poruncile Sale (…) Să ne ajute Dumnezeu să fim cu adevărat prietenii Domnului Hristos așa cum Lazăr a fost prietenul Său cel mai bun”.

Foto credit: Episcopia Hușilor