Preasfințitul Părinte Ambrozie își cinstește ocrotitorul spiritual

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, își cinstește duminică ocrotitorul spiritual, pe Sf. Ier. Ambrozie al Mediolanului (Milanului).

Ierarhul s-a născut în 20 apri­lie 1969 la Scorțeni, jud. Prahova și a studiat Teologia la Universitatea din București (1992-1999), la nivel de licență și master.

În perioada 1999-2000 a început studiile la Universitatea Aristotel din Tesalonic, iar în 2005 a obținut titlul de doctor în Teo­logie al acestei universități, cu teza: „Considerarea istorică a cauzelor și consecințelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Bise­rica Romano-Catolică”, realizată sub îndrumarea Prof. dr. Apostolos Glavinas.

În 1990 s-a închinoviat la Schitul Crasna, iar în 1991 a fost tuns în monahism cu numele Ambrozie (1991); în cursul lunii mai 1992 a fost hirotonit ierodiacon și iero­monah.

În peri­oada 1996-2000 a fost stareț al Schitului Darvari din București, pe care l-a reactivat. În 1999 a fost înălțat la rangul de protosinghel.

În 4 octombrie 2000 a fost ales Episcop vicar patriarhal, cu titulatura de „Sinaitul”, și hirotonit arhiereu în 15 octombrie 2000, la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou din București.

A fost ales Episcop titu­lar al Eparhiei Giurgiului (nou-înființată) în 8 februarie 2006 și instalat în 9 aprilie 2006, la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro