Pr. Vasile Gavrilă va conferenția la Comănești despre familia creștină în contextul „însingurării colective”

Părintele profesor Vasile Gavrilă va susține luni, 9 februarie, conferința „Familia creștină în era însingurării colective” la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Comănești, județul Bacău.

Conferința are loc în contextul proclamării anului 2026 ca An omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română.

Manifestarea se adresează familiilor, tinerilor, părinților, cadrelor didactice, dar și tuturor celor care caută răspunsuri și sprijin duhovnicesc în fața provocărilor lumii contemporane.

„Conferința Familia creștină în era însingurării colective este o invitație la oprire, la ascultare și la întoarcere spre valorile care dau sens vieții de familie și relațiilor dintre oameni”, precizează organizatorii.

Preotul va aborda teme actuale legate de relația soț–soție, părinte–copil și profesor–elev, subliniind importanța dialogului, a răbdării și a iubirii jertfelnice în viața de familie.

Invitatul întâlnirii, părintele Vasile Gavrilă, este profesor universitar, doctor în teologie și cunoscut publicului larg pentru emisiunea „Duhovnicul de la miezul nopții” de la TVR Cultural. De asemenea, părintele este îndrumătorul Asociației Studenților Creștin-Ortodocși din București (ASCOR).

Evenimentul va avea loc de la ora 17:30, în incinta bisericii, iar intrarea este liberă.

