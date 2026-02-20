Îmbunătățirea sau îndumnezeirea omului? Pr. Răzvan Ionescu lansează un volum despre provocările inteligenței artificiale

Părintele Răzvan Ionescu va lansa în premieră volumul „Îmbunătățirea sau îndumnezeirea omului?” în data de 17 martie, în Aula Magna a Facultății de Drept din cadrul Universității din București.

Preotul va aborda, din perspectivă teologică, una dintre cele mai actuale teme ale societății contemporane: relația dintre om, tehnologie și inteligența artificială.

„Trăim vremuri de proliferare tehnologică, în care colaborarea uman-artificial se globalizează și devine miză strategică. IA ne surprinde și ne bulversează”, a transmis părintele Răzvan Ionescu pe pagina sa de Facebook.

„Propunerile de protezare a umanului, de human enhancement, țintesc un post- și un trans-umanism care se insinuează în cultura de masă. Cine mai suntem? Cum ne trăim umanitatea? Cine vom (mai) fi?”, a subliniat autorul volumului.

Relația dintre teologie și știință

Părintele Răzvan Ionescu este parohul Comunității române „Sfânta Parascheva – Sfânta Genoveva” din Paris, consilier permanent în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală și Meridională, în Departamentul „Teologie și Știință”, precum și prodecan al Centrului Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” din capitala Franței.

Formarea sa academică îmbină domeniul tehnic și cel teologic, fiind licențiat în Inginerie Electrică la Universitatea Politehnică din București, cu masterat în Inginerie Medicală, licență în Teologie Pastorală la București, doctor în Inginerie Biomedicală, în cotutelă franco-română și doctor în Teologie Ortodoxă la Institutul „Saint-Serge” din Paris, cu o teză dedicată relației dintre teologie și știință.

Autor al mai multor volume și studii dedicate dialogului dintre Ortodoxie și știință, părintele Răzvan Ionescu propune, prin noua apariție editorială, o reflecție asupra sensului profund al dezvoltării umane într-o epocă dominată de progres tehnologic accelerat.

