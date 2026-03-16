Acasă e locul unde mă vrea Dumnezeu: Pr. Răzvan Ionescu a susținut o conferință la Sibiu

Părintele Răzvan Ionescu, prodecan al Centrului Ortodox de Studii și Cercetări „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Paris, a susținut duminică o conferință intitulată „Între casă și A-casă, un A cu orizont teologic”, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu.

Evenimentul a fost găzduit de Organizația Tinerilor din Sibiu și a reunit preoți, tineri și alți participanți interesați de tema propusă.

În cadrul întâlnirii, părintele a explicat sensul profund al ideii de „acasă”, subliniind că această realitate depășește dimensiunea strict geografică sau materială: „Acasă e locul unde mă vrea Dumnezeu”.

„E clar că depășim spațialul. E clar că un om poate să aibă o casă și să nu se simtă acasă. Sunt oameni în diaspora care nu se găsesc, nu se regăsesc, nu sunt neapărat acasă”.

Un loc al întâlnirii cu Dumnezeu

Invitatul a subliniat că experiența lui „acasă” este strâns legată de prezența celor dragi și de dragostea dintre oameni: „Este în omul în care te regăsești, în omul care te primește fără condiții. Din drag. Poate să fie foarte mult acasă în oamenii pe care îi întâlnești”.

Părintele Răzvan Ionescu a subliniat dimensiunea teologică a acestei realități, arătând că adevăratul sens se descoperă în relația cu Dumnezeu.

„Spune așa Sfânta Scriptură: Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și vom veni la el și vom face locaș în el. Aici ne bulversează un pic, pentru că dintr-o dată eu devin acasă pentru Dumnezeu însuși”, a afirmat părintele.

„Toată viața noastră creștină ne-am obișnuit cu ideea că noi Îl căutăm pe Dumnezeu și, dintr-o dată, constați cu uimire că, dacă Dumnezeu nu m-ar fi căutat, eu nici n-aș fi știut să-L caut”.

La finalul conferinței, a avut loc și lansarea volumului „Îmbunătățirea sau Îndumnezeirea omului? Alegeri cu impact existențial într-o lume tot mai digitalizată”, semnat de părintele Răzvan Ionescu.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu