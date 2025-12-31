Pr. prof. Constantin Coman: În însoțirea unui bărbat anume cu o femeie anume există o chemare tainică dumnezeiască

Părintele Profesor Constantin Coman a acordat un interviu despre căsătorie și familie pentru Radio Trinitas, în perspectiva apropiatului An omagial 2026, dedicat pastorației familiei creștine.

„Cum de m-am însoțit eu cu soția mea? Cum de s-au însoțit acești tineri pe care eu i-am cununat sau îi păstoresc? Concluzia mea, fără ezitare, este că e mâna lui Dumnezeu. Deci în însoțirea unui bărbat anume, cu o femeie anume, există o chemare tainică dumnezeiască.”

Părintele profesor amintește că Sfântul Ioan Gură de Aur, în tratatul lui despre feciorie, „face apologia căsniciei, a însoțirii bărbatului cu femeia, și spune limpede că obiectivul principal al acestei însoțiri nu este nașterea de prunci”.

„Nașterea de prunci este rodul, este rodirea acestei însoțiri. Însoțirea este chemarea celor doi să realizeze unirea, unirea între ei.”

Căsătoria ca exercițiu al iubirii pe calea mântuirii

Astfel, Părintele Profesor Constantin Coman explică taina vieții de familie din perspectivă duhovnicească.

„Ne însoțim ca să devenim una, să facem un exercițiu iubirii”, subliniază el. „Să trăim în aceeași casă, la aceeași masă, să naștem prunci și să-i educăm și așa mai departe. Dar, întâi de toate, ca să progresăm în însoțirea noastră. Acesta este lucrul esențial.”

El subliniază ce înseamnă „abordarea creștinească, bisericească și teologică a oricărei realități, inclusiv a familiei”: „Să luăm în calcul pe bunul Dumnezeu”.

„Dar să-L luăm în calcul nu ca un spectator distant în afară de lumea noastră, în ceruri, ci ca un actor implicat în ceea ce se întâmplă, inclusiv în însoțirea bărbatului cu femeia.”

Diferiți, dar complementari

În continuare, Părintele Profesor Constantin Coman a vorbit despre aparentele incompatibilități dintre soți, care de fapt pot dezvălui faptul că nu este vorba de incompatibilitate, ci de complementaritate.

„Dinspre Dumnezeu, lucrurile se văd diferit. Noi numim că nu se potrivesc cei doi, dar tocmai acea nepotrivire se dovedește a fi, din perspectiva dumnezeiască, potrivită, și anume că se însoțește un răbdător cu un nerăbdător. Ceea ce înseamnă că darul cuiva de a fi răbdător folosește celuilalt, care-i nerăbdător”, a explicat părintele profesor.

„Se însoțește unul care-i liniștit, calm, cu unul mai iute și mai mânios, ceea ce înseamnă că liniștea mea, calmul meu vine ca soluție, ca terapie pentru celălalt.”

„Eu mă îmbogățesc cu darul celuilalt și celălalt se îmbogățește cu darul meu din perspectiva dumnezeiască. Compatibilitatea înseamnă să fii necompatibil într-un fel”, a explicat Părintele Constantin Coman.

Carte de vizită

Părintele Constantin Coman este profesor universitar de Studiul Noului Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București.

Este consilier de specialitate – carte teologică – la Editura Bizantină și slujeşte ca preot la Parohia „Sfinţii Voievozi” din Bucureşti. Are numeroase participări la congrese, seminarii, simpozioane internaţionale și naţionale pe teme biblice şi pe teme teologice. Este preocupat de pastorația tinerilor și a fost implicat în susținerea ASCOR – București.

În calitate de preşedinte al Asociaţiei creştine „Sfântul Grigorie Palama”, a iniţiat şi coordonat construire Bisericii „Sf. Grigorie Palama” din campusul Universității Politehnica Bucureşti, biserică sfinţită în 26 octombrie 1999 de Patriarhul Ecumenic Bartholomeu împreună cu Patriarhul Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române.

Foto credit: Arhiva Doxologia.ro