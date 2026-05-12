Pr. Constantin Necula, conferință la Iași cu peste 500 de participanți despre relațiile sănătoase între tineri

Peste 500 de tineri au participat sâmbătă la conferința „Relațiile ce te cresc vs. relațiile ce te consumă” susținută de părintele profesor Constantin Necula la Iași.

Evenimentul a avut loc în sălile „Vivaldi” și „Chopin” din complexul Palas. Pornind de la tema libertății și a relațiilor autentice, părintele le-a vorbit tinerilor despre sensul iubirii, al prieteniei și al responsabilității personale.

„Când ne întrebăm într-o relație cât dăm și cât primim, atunci nu mai este dragoste, ci contabilitate”.

Ideile principale ale conferinței

Părintele Constantin Necula a explicat că iubirea autentică presupune exigență față de propria persoană și capacitatea de a-l cunoaște cu adevărat pe celălalt.

Conferința a inclus și reflecții despre libertate, adevăr și maturizarea interioară a omului: „Un om liber este cel ce stăpânește adevărul în aceeași măsură în care adevărul îl stăpânește pe el”, a spus preotul.

Totodată, clericul i-a îndemnat pe tineri să privească relațiile umane dincolo de logica interesului personal și a avantajului imediat: „Reciprocitatea înseamnă să dăruiești mai mult decât celălalt”.

Modele de prietenie în viața de zi cu zi

După conferință, participanții au luat parte la sesiuni de dialog organizate pe grupe de aproximativ 20 de persoane, coordonate de moderatori. Tinerii au discutat despre modelele de prietenie din viața de zi cu zi, dar și despre relațiile și exemplele oferite în paginile Sfintei Scripturi.

Sesiunile de lucru au fost găzduite de Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” din Iași, iar întâlnirea s-a încheiat cu o sesiune de concluzii, în cadrul căreia fiecare participant a fost încurajat să împărtășească un gând sau o idee pe care dorește să o pună în practică în relațiile sale cu ceilalți.

Manifestarea a făcut parte din cea de-a zecea ediție a Întâlnirii Anuale a Tinerilor din Protopopiatele Ieșene, organizată de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor.

