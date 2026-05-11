Pr. Constantin Necula: Cerem de unde nu dăruim și dăruim lucruri second-hand în speranța că facem bine oamenilor

„Cerem de unde nu dăruim și dăruim lucruri de second-hand în speranța că facem bine oamenilor”, a atras atenția Părintele Constantin Necula sâmbătă, la Iași.

Preotul sibian a explicat că pacea țării vine din pacea fiecăruia dintre noi, dar mulți nu cultivă această stare.

„Suntem obraznici înaintea lui Dumnezeu, asta e problema noastră. Cerem de unde nu dăruim și dăruim lucruri de second-hand în speranța că facem bine oamenilor. Iubim pe repede înainte, urâm pe repede înainte. Liniștea pe care doriți să o aveți trebuie să o cultivați voi, nimeni nu poate fi grădinarul inimii voastre mai mult decât sunteți voi. Adevărata liniște vine din sobrietatea culturii simplității”.

„Starea României este o stare de bine. Vă spune un om care, anul trecut, în 86 de conferințe, a parcurs 242.000 de kilometri prin România, pe bune, e bine! Doar că noi, fiind mai atenți la ecranul de lângă noi, în acest context în care noi ne aprovizionăm mintea tot cu boabe de neghină, creierul nostru macină neghină, și atunci nu poți să faci pâine”, a spus părintele Necula.

O carte despre viața cu epilepsie

Cu ocazia acestei conferințe, părintele Necula și dr. Bogdan Florea au prezentat volumul „Epilepsia: Creier și Suflet”.

Evenimentul a avut loc în cadrul târgului de carte Librex 2026.

„Bunăvoința părintelui Constantin depășește cu mult meritele mele, cred că el a avut sufletul cel mai mare și cele mai multe încurajări de la el au venit, pentru a publica această carte. Am învățat foarte mult de la pacienți și, cumva, am avut tenacitatea, răbdarea să adun toate întrebările scrise sau nerostite în cabinet, despre epilepsie. Cartea de față nu încearcă să explice ce este epilepsia, ci doar să înțeleagă cum este viața cu epilepsie”.

„Sunt oameni care trăiesc ani de zile cu această afecțiune și nu spun nimic, nimănui, nu de rușine, ci de frică de cum va reacționa lumea, și se încarcă pe umerii lor o stigmă nedreaptă, din punctul meu de vedere, care limitează și schimbă traiectoria vieții unor oameni într-o manieră nedreaptă”, a spus medicul Bogdan Florea.

