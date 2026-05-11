Pr. Alin Nica: Multe adicții apar când în familie apar anumite disfuncționalități

Părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, a spus duminică într-un interviu acordat Radio România Cultural că multe adicții apar atunci când în familie există disfuncționalități.

Preotul de caritate a explicat că relațiile interumane sunt afectate de cultura curentă, care pune accent pe obținerea de satisfacții rapide, imediate, fără prea mult efort.

„Multe adicții apar când în familie apar anumite disfuncționalități: lipsa de atenție a părinților pentru copii, anturajele mai puțin folositoare”.

„Toată această cultură la un click distanță a deteriorat și relațiile interumane, care încep să se încadreze sub acest imperativ al imediatului, al confortului, al dorinței de a obține cât mai mult printr-un efort minim”, a explicat pr. Alin Nica.

Învățăturile Bisericii reprezintă soluții

Părintele a arătat că Biserica oferă soluții la problemele familiei de azi, inclusiv față de problema adicțiilor, ajutorul lui Dumnezeu fiind esențial pentru depășirea acestor situații.

„Problema aceasta a adicțiilor, care are multe fețe, e foarte importantă. Biserica oferă prin învățăturile pe care le are din Sfânta Scriptură, învățăturile Sfinților Părinți, tot ce înseamnă tradiția Bisericii: fiecare creștin să aibă o legătură vie cu Dumnezeu prin rugăciune, prin participarea la sfintele slujbe, printr-o relație vie și dinamică cu preotul duhovnic”.

„Multe dintre adicții sunt de fapt patimi, adică păcate, care se repetă și devenim robii acestor porniri. Și pentru a lupta împotriva acestor porniri avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Avem nevoie de rugăciune personală și dar și rugăciune în comuniune”, a transmis pr. Alin Nica.

Să nu ne temem

Coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor invită la nădejde, chiar dacă situația societății contemporane pare una foarte grea: oamenii nu mai sunt atenți la nevoile celorlalți și relațiile sunt tot mai dificile.

„Nu mai suntem atenți la nevoile celor de lângă noi și de-aici ajungem la divorț, la alterarea relațiilor dintre părinți și copii și la răcirea empatiei față de cei de lângă noi”.

„Tot ce se întâmplă în jurul nostru nu trebuie să ne sperie, fiecare perioadă a avut greutățile ei. Tot ce oferă Biserica poate ajuta omul, concret, mesajul Bisericii nu este ceva anacronic care nu ne ajută. Omul poate să trăiască mesajul evanghelic și în societatea aceasta, fără să-i fie teamă”, a precizat părintele.

Suntem mulți, dar însingurați

Pr. Alin Nica a vorbit despre situația din mediul urban, acolo unde populația este numeroasă, dar, paradoxal, oamenii sunt tot mai singuri. Soluția oferită de Biserică este viața parohială.

„Răbdarea implică și nădejde. Ai răbdare, știind că Dumnezeu te ajută. Nu deznădăjduiești, nu intri într-o stare de panică, de angoasă, pentru că Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi și ne va da cele de folos, la momentul potrivit”.

Răbdarea este o virtute, care se dobândește în timp. Răbdarea se dobândește mai ales când omul conlucrează cu harul lui Dumnezeu și nu se bazează doar pe abilitățile proprii. Prin smerenie, Dumnezeu suplinește neputințele noastre.

„Paradoxal, deși suntem foarte mulți, suntem singuri. Nu știm unii de alții. De aceea viața parohiei suplinește această problemă”.

„În mediul urban, nu mai e timp de întâlnirea cu familia, rudele, darămite cu vecinii sau alte persoane mai îndepărtate. Ne aflăm în altă așezare și trebuie soluții pentru situația în care ne aflăm acum. Una dintre acestea este viața în comuniune, în parohie”, a mai punctat părintele.

