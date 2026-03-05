Poveștile femeilor rezistenței anticomuniste vor fi prezentate la o parohie românească din Viena

Parohia „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” din Viena va organiza sâmbătă un eveniment dedicat femeilor care au făcut parte din rezistența anticomunistă din Făgăraș.

Conferința intitulată „Chipuri feminine de credință, curaj și demnitate” va avea loc la Capela românească din capitala Austriei de la ora 18:00, după slujba Vecerniei.

Întâlnirea va fi susținută de Ioana Hașu-Georgiev, cercetătoare a istoriei comunismului și curator al memoriei recente. În cadrul dialogului vor fi prezentate poveștile unor femei mai puțin cunoscute ale rezistenței anticomuniste din Făgăraș.

Participanții vor avea ocazia să descopere mărturii despre femei care, în anii de vârf ai represiunii comuniste, au apărat credința, familia și valorile în care au crezut, asumându-și riscuri majore în fața unui regim violent.

Reprezentanții parohiei precizează că întâlnirea va avea o durată de aproximativ două ore și va include o prezentare interactivă urmată de un dialog cu cei prezenți.

Ioana Hașu-Georgiev este cunoscută pentru activitatea sa în domeniul cercetării memoriei recente. În ultimii ani a coordonat Proiectul „Caravana Memoriei – Share location: Rezistența Făgăraș”, care a inclus spectacole de teatru documentar, ateliere pentru copii, dezbateri cu public și interviuri cu experți în istoria rezistenței anticomuniste.

Foto credit: Facebook / Capela Viena Parohia Sfantul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava