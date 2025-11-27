Cununia ortodoxă a unui român adoptat în Islanda a dezvăluit povestea emoționantă a capelei românești de la Reykjavik

Părintele Ioan Florin Florescu de la parohia românească din Edinburgh (Scoția), desemnat preot misionar al comunității românești din Islanda, a relatat pe Facebook o conversație pe care a purtat-o după oficierea unei cununii la Reykjavik, capitala Islandei.

„În weekendul trecut am slujit în Islanda, am vizitat multe familii de români și am spovedit până spre miezul nopții în micuța capelă luterană pe care o folosim de zece ani ca biserică pentru comunitatea românească din Reykjavik”, scrie Părintele Ioan Florin Florescu.

„Dar nu v-am spus niciodată povestea capelei din Islanda, Friðrikskapella, care are o însemnătate aparte pentru mine și poveștile de viață ale românilor din toată lumea.”

Friðrikskapella este o biserică de lemn construită la marginea unui teren de sport pentru adolescenți, conform dorinței ctitorului, Pastorul Friðrik Friðriksson.

Prima cununie ortodoxă a unui român din Islanda

„Acum doi ani am slujit acolo prima cununie, între un băiat islandez și o româncă. Băiatul este islandez doar prin adopție, pentru că fusese adoptat dintr-un orfelinat din București în anii 90. Părinții săi islandezi i-au pus numele Bjorn, dar nu i-au ascuns niciodată că este român”, a relatat clericul.

„Deși erau luterani, foarte credincioși, n-au vrut să-i schimbe credința, amintindu-i toată viața că este ortodox. Așa l-am și cunoscut pe Bjorn, când am început să merg în Islanda.”

„La ce bun o biserică și un pian?”

La nunta lui Bjorn, mama lui adoptivă i-a spus emoționată preotului misionar român: „Bunicul meu a fost prieten foarte bun cu pastorul Friðrik, ctitorul acestei capele. Au lucrat împreună la câteva proiecte pentru adolescenți și, pe la 1900, au fondat prima organizație de cercetași a Islandei”.

„Când pastorul, un om bogat, i-a propus să construiască pentru tinerii cercetași un stadion, o biserică și să le cumpere un grand-piano, bunicul meu s-a mirat: Un stadion înțeleg, Friðrik, dar la ce bun o biserică și un pian?”

Pastorul i-a răspuns că așa înțelege el educația unui tânăr: prin sport, credință și cultură. „Cine știe?” a încheiat pastorul Friðriksson. „Poate chiar nepotul tău se va însura într-o zi în biserica asta!”

O profeție improbabilă

„E drept că și pastorul Friðriksson însuși s-ar fi mirat de profeția lui și cât de complicate au fost căile Domnului între Islanda, România și Scoția, ca să se împlinească în felul acesta”, își încheie relatarea Părintele Ioan Florin Florescu.

Duhul suflă unde voiește. Astfel, cuvintele unui pastor luteran s-au dovedit profetice, împlinindu-se prin prezența credincioșilor și preoților ortodocși români în Islanda în al treilea mileniu al erei creștine.

Adresa capelei ortodoxe române este Friðrikskapella, Hlíðarendi 101, Reykjavik (lângă Stadionul Valur).

Comunitatea ortodocșilor români din Islanda are o pagină de Facebook unde se găsesc mai multe amănunte și date de contact: Biserica Ortodoxă Română din Islanda.

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Foto credit: Facebook / Biserica Ortodoxă Română din Islanda