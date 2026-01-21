Pomenirea Arhiepiscopului Eftimie Luca, ierarhul Romanului cu cea mai îndelungată arhipăstorire

Arhiepiscopul Eftimie Luca, ierarhul Romanului cu cea mai îndelungată arhipăstorire, a fost pomenit marți la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Cu acest prilej, Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a anunțat că, în ziua de pomenire a Sf. Eftimie cel Mare, vor fi pomeniți toți ierarhii care au condus eparhia în cei aproape 600 de ani de existență a acesteia.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a oficiat Sfânta Liturghie, iar Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat Parastasul pentru Arhiepiscopul Eftimie Luca (1914-2014) și pentru toți ceilalți ierarhi ai Romanului.

Ierarhilor li s-au alăturat în slujire Arhim. Pimen Costea, vicar eparhial, și părinții catedralei. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

La slujbă au participat credincioși romașcani și un grup de elevi de la Școala Generală „Mușatinii” din Roman, însoțiți de Monahia Dionisia Șchiopu, director educațional al Fundației „Episcop Melchisedec” din Roman.

„Să rămânem sub mantia iubirii lui Dumnezeu”

Părintele Arhiepiscop Ioachim și-a anunțat decizia ca, începând din acest an, în ziua de pomenire a Sfântului Eftimie cel Mare să fie pomeniți la Roman toți ierarhii din istoria îndelungată a eparhiei.

„Ne amintim de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Eftimie mai ales cei care am avut șansa să fim în preajma lui multă vreme, fiindu-i aproape în anii de arhipăstorire. Instituim astăzi pomenirea tuturor ierarhilor care au stat pe scaunul vlădicesc de la Roman, din timpul lui Alexandru cel Bun și până la (Arhiepiscopul) Eftimie cel Bun.”

„Timp de aproape 600 de ani, de pe acest scaun vlădicesc nu a lipsit nicicum un ierarh al locului, eparhia păstrând scaunul neschimbat în această cetate a Romanului, sau cetate a lui Roman I. Mușat, de la întemeiere până astăzi”, a mai spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

„Să rămânem cu Hristos și sub mantia protectoare a iubirii milostive a lui Dumnezeu pomenindu-i pe sfinții care au stat pe scaunul vlădicesc de la Roman, deoarece, după cum știți, patru dintre ierarhii Romanului au fost canonizați și poate vor urma și alții care merită această recunoaștere sau proclamare, pentru faptul că sufletele lor sunt în mâna lui Dumnezeu și El știe pe cine se afirme, se confirme sau se proclame la vremea potrivită.”

După cuvântul ierarhului, soborul și credincioșii au mers în procesiune la mormântul Arhiepiscopului Eftimie Luca, unde a fost oficiat un Trisaghion.

Arhiepiscopul Eftimie Luca a slujit timp de 42 de ani ca ierarh al eparhiei Romanului, întâi ca episcop vicar, apoi ca episcop titular, respectiv ca arhiepiscop (după ridicarea eparhiei la rangul de Arhiepiscopie).

Foto: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului