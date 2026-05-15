La Pitești a avut loc un simpozion despre violența ca fenomen social și intervenția asistenței sociale

Centrul Universitar din Pitești a găzduit joi Simpozionul Național „Violența ca fenomen social și intervenția asistenței sociale”, ediția a II-a.

La eveniment au luat parte oameni de cultură, reprezentanți ai instituțiilor statului, profesori, teologi și asistenți sociali.

În deschiderea manifestării au susținut alocuțiuni Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul al Argeșului și Muscelului, Mihnea Cosmin Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, pr. prof. Nicolae Brînzea și lect. Laurențiu Tănase.

În cadrul primei sesiuni au fost abordate teme privind violența domestică, cadrul legislativ și intervenția socială.

Participanții au discutat și despre violența în mediul digital, bullying-ul online, prevenirea violenței urbane, violența familială și impactul adicțiilor asupra dinamicii familiale.

Programul a inclus și lansarea volumului „Impactul violenței și al adicțiilor în cadrul tinerei generații și acțiunile de Asistență Socială”.

Lucrările au evidențiat rolul Bisericii, al familiei și al consilierii spirituale în diminuarea fenomenului violenței și în sprijinirea persoanelor afectate.

