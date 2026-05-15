Arhimandritul Maxim Drăguț le-a vorbit teologilor români de la Roma despre vocația jertfelnică a preoției

Arhimandritul Maxim Drăguț de la Paraclisul Episcopal „Înălțarea Sfintei Cruci” din Torino le-a vorbit studenților teologi ortodocși români de la Roma despre vocația jertfelnică a preoției.

Întâlnirea a avut loc la începutul lunii mai și s-a bucurat de prezența unui număr mare de studenți interesați de cuvintele duhovnicești ale arhimandritului.

Părintele i-a îndemnat pe studenți să valorifice perioada studiilor universitare, cultivând atât mintea prin studiu, cât și sufletul prin rugăciune.

Un puternic îndemn la asumarea preoției

Arhimandritul Maxim a subliniat faptul că pastorația în diaspora are anumite particularități și presupune o apropiere autentică de credincioși, pentru a-i aduce și păstra în sânul Bisericii.

„Cuvântul Părintelui Maxim a reprezentat pentru noi, tinerii studenți, un puternic îndemn la asumarea preoției ca drum al iubirii jertfelnice și al smereniei. Într-o lume tot mai fragmentată și grăbită, slujitorul lui Hristos este chemat să devină om al păcii, al răbdării și al comuniunii, purtând cu responsabilitate și dragoste crucea slujirii sale până la capăt”, a mărturisit un participant.

Referindu-se la lucrarea duhovnicească a Spovedaniei, părintele Maxim a insistat asupra importanței răbdării pastorale.

Evenimentul a fost coordonat de Departamentul Educațional al Episcopiei Italiei și face parte dintr-o serie de întâlniri semestriale organizate în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

