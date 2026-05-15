PS Varlaam Ploieșteanul s-a întâlnit cu reprezentanți ai cercetașilor ortodocși la Palatul Patriarhiei

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, s-a întâlnit joi la Palatul Patriarhiei cu reprezentanți ai Organizației Internaționale a Cercetașilor Creștini Ortodocși „Desmos”.

Preasfinția Sa a evidențiat importanța implicării tinerilor în activități educative și comunitare, în contextul provocărilor societății contemporane.

„Este de mare importanță ca tinerilor care trăiesc sub această ispită a tehnologiei, a însingurării, a limitării relațiilor interumane la maximum, să fie angajați în organizații de acest tip”.

Ierarhul a amintit că, după perioada comunistă, mișcarea cercetășească din România și-a reluat activitatea și a început să dezvolte relații mai apropiate cu Biserica: „Ne bucurăm că există organizații alcătuite din ortodocși și care caută această împreună-lucrare cu Biserica Ortodoxă”.

„După Revoluție, mișcarea s-a reînființat în România și a căpătat contacte mai intense cu Biserica Ortodoxă, dar noi pierzând abilitățile acestei colaborări în anii în care ea a fost interzisă, s-au apropiat mai mult de Biserica Romano-Catolică, care avea încă experiența scutismului”, a spus Preasfinția Sa.

Tinerii implicați în viața Bisericii

Episcopul vicar patriarhal a subliniat dezvoltarea voluntariatului în rândul tinerilor, evidențiind implicarea acestora în activitățile organizate de Patriarhia Română și de parohii.

„Voluntariatul în sânul tinerilor s-a dezvoltat admirabil în ultimele decenii”, a spus PS Varlaam Ploieșteanul, adăugând că Biserica desfășoară numeroase proiecte educaționale și sociale dedicate copiilor și adolescenților.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a menționat programele „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege școala” prin care Biserica sprijină copiii vulnerabili: „Încercăm să-i salvăm de la lucrurile negative cu care se confruntă societatea de astăzi”.

„Biserica arată o grijă deosebită pentru tânăra generație”, a adăugat Preasfinția Sa, subliniind că tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a descoperi „viața spirituală autentică”.

Colaborarea cu Biserica Ortodoxă Română

Roxana Boltașu, reprezentant al Desmos în România, a explicat că țara noastră se află printre statele fondatoare ale organizației internaționale a cercetașilor ortodocși.

„În România este a treia întâlnire Desmos a comitetului mondial. România este țară fondatoare din 1997, de când s-a înființat gruparea cercetașilor ortodocși la nivel mondial”.

Reprezentantul Desmos în România a evidențiat importanța întâlnirii de la Patriarhie și deschiderea către o colaborare mai strânsă cu Biserica Ortodoxă Română: „Ne bucurăm foarte mult că am fost primiți aici, la Patriarhie și că vom începe o colaborare foarte strânsă”.

Roxana Boltașu a subliniat că organizația desfășoară activități în numeroase centre locale din țară, în colaborare cu parohiile și comunitățile locale.

„Încercăm să aducem educația non-formală alături de Biserică și toate acestea pentru a clădi tineri curajoși”.

Desmos, platformă ortodoxă pentru cercetași

În cadrul întâlnirii a fost prezentată activitatea organizației Desmos, înființată în anul 1997 la Atena.

Platforma urmărește dezvoltarea dimensiunii spirituale în cadrul mișcării cercetășești și promovarea valorilor ortodoxe în rândul tinerilor.

Organizația reunește în prezent 25 de structuri membre din diferite regiuni ale Europei, Balcanilor, Orientului Mijlociu și Africii și își propune să consolideze spiritul de fraternitate, cooperarea cu Bisericile locale și educația bazată pe valorile creștine.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu