A fost sfințită piatra de temelie a Centrului de Educare și Recuperare împotriva Adicțiilor „Sf. Ilarion Felea”

Piatra de temelie a Centrului de Educare și Recuperare împotriva Adicțiilor „Sfântul Ilarion Felea” din comuna Vladimirescu, județul Arad, a fost sfințită vineri.

Slujba de binecuvântare a fost oficiată de Arhiepiscopul Timotei al Aradului și Episcopul vicar Emilian Crișanul al Arhiepiscopiei Aradului. Evenimentul a reunit reprezentanți ai celor mai importante instituții din județ.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a subliniat importanța spirituală și istorică a momentului, arătând că „piatra de temelie a acestui centru se așază în anul centenar al Patriarhiei Române, ca semn al continuității lucrării filantropice și al implicării Bisericii în viața societății. Acest centru nu va deservi doar județul Arad, ci întreaga zonă de vest a țării”.

Centrul „Sfântul Ilarion Felea” își propune să ofere servicii de consiliere, educare, recuperare și reintegrare socială pentru persoanele afectate de diferite forme de dependență, punând accent pe abordarea interdisciplinară: spirituală, psihologică și medicală.

Începutul unei misiuni

Pr. Bogdan Gheorghe Noghiu, consilier eparhial la sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Aradului, a evidențiat că momentul punerii pietrei de temelie reprezintă începutul unei misiuni.

„Punem piatra de temelie a unui centru care va reda demnitatea, echilibrul și nădejdea celor care luptă cu adicțiile. Mulțumesc din inimă tuturor instituțiilor și oamenilor care au venit astăzi, arătând că în fața suferinței și a nevoii de sprijin nu există granițe, ci unitate”.

„Vom construi acest centru cu credință, cu încredere și cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru ca el să devină o casă a vindecării și a redescoperirii de sine pentru cei care caută lumină”, a spus părintele Bogdan Gheorghe Noghiu.

Centrul de Educare și Recuperare împotriva Adicțiilor „Sfântul Ilarion Felea” din comuna Vladimirescu este primul de acest fel din zona de vest a țării.

