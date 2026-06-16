18 ani de la prima știre publicată: Basilica.ro continuă să aducă „Binele de știut” din Biserică și societate

Basilica.ro sărbătorește marți 18 ani de la publicarea primei știri pe site, moment care a însemnat începutul activității editoriale.

Agenția de știri Basilica face parte din Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române, înființat în data de 27 octombrie 2007, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Lansarea oficială a site-ului și publicarea primelor materiale jurnalistice au avut loc în 16 iunie 2008.

În primii ani de activitate, platforma a avut rolul de a centraliza și promova informațiile publicate de eparhiile Patriarhiei Române. Ulterior, activitatea redacțională s-a dezvoltat constant, accentul fiind pus pe realizarea unui conținut jurnalistic propriu, adresat atât credincioșilor, cât și publicului larg interesat de viața Bisericii.

Un moment important în evoluția agenției a fost anul 2016, când site-ul a beneficiat de o nouă identitate vizuală și de o strategie editorială adaptată mediului digital. Tot atunci, motto-ul inițial, „Vestea bună împărtășită tuturor”, a fost sintetizat în expresia care definește și astăzi activitatea redacției: „Binele de știut”.

Misiunea în Biserică și societate

De-a lungul timpului, Basilica.ro și-a consolidat poziția în peisajul media românesc, devenind una dintre cele mai importante surse de informație religioasă din țară. Materialele publicate sunt preluate frecvent atât de presa națională, cât și de publicații și instituții media din străinătate.

Un loc aparte în activitatea agenției îl ocupă fotografia de presă și fotoreportajul. Imaginile realizate la evenimentele bisericești completează informația jurnalistică și oferă publicului o perspectivă apropiată și autentică asupra vieții Bisericii.

Totodată, prin ediția în limba engleză, Basilica.ro contribuie la promovarea Ortodoxiei românești în spațiul internațional și facilitează dialogul și comunicarea cu celelalte Biserici Ortodoxe surori.

În prezent, Agenția de știri Basilica este activă pe principalele platforme digitale și rețele sociale, oferind conținut în limbile română și engleză pe Facebook, Instagram și X, știri curente în română pe WhatsApp și Telegram, și materiale pe conturile de YouTube și Pinterest.

La 18 ani de la publicarea primei știri, Agenția Basilica își continuă misiunea de a reflecta viața Bisericii și de a oferi publicului informații relevante despre activitatea Patriarhiei Române, a eparhiilor și comunităților ortodoxe din țară și din diaspora.

Foto credit: Basilica.ro