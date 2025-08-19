Peste o sută de suceveni au beneficiat de consultații gratuite prin Campania „Sănătate pentru sate”

Campania „Sănătate pentru sate” s-a desfășurat în perioada 18–20 august, în Parcul Științific și Tehnologic din Siret, județul Suceava, unde aproximativ o sută de persoane au beneficiat de consultații gratuite.

În prima zi a campaniei, o sută de persoane din Parohia „Sfânta Treime” din Siret au beneficiat de consultații medicale gratuite, oferite de medici specialiști în diverse domenii: diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, urologie, psihiatrie, ortopedie, ORL, chirurgie generală, medicină internă, pediatrie și ginecologie.

Totodată, pacienții au avut acces la investigații EKG și ecografii.

Acțiunea a inclus și componenta de prevenție oncologică. Mai multe femei au beneficiat gratuit de testul Babeș-Papanicolaou, în cadrul campaniei de „Prevenire și depistare a cancerului de col uterin”, integrată în ediția actuală a proiectului.

Campania „Sănătate pentru sate” este una dintre cele mai ample inițiative sociale și medicale desfășurate de voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale, cu sprijinul Patriarhiei Române și al cadrelor medicale implicate.

Foto credit: Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale