Peste 150 de elevi de liceu au participat la o dezbatere despre consumul de droguri la Parohia „Iancu Vechi”- Mătăsari

Biserica „Iancu Vechi”- Mătăsari din Capitală a organizat în data de 14 noiembrie, în parteneriat cu Agenția Națională Antidrog și Colegiile „Mihai Viteazul” şi „Iulia Hasdeu”, dezbaterea „Prevenirea și combaterea consumului de droguri în rândul tinerilor”.

Preotul paroh Constantin Stoica a precizat: „După ce în primăvara acestui an am organizat o dezbatere similară pentru elevii de la Școala gimnazială 56, astăzi am organizat o dezbatere referitoare la prevenția consumului de droguri pentru elevii de la Colegiile Naționale „Mihai Viteazul” și „Iulia Hasdeu”, care se află în aria teritorială a parohiei noastre”.

„Din felul în care cei peste 150 de elevi de la cele două Colegii Naționale au răspuns, cred că ne-am atins scopul propus: acela de a fi foarte bine informați cei care formează acum tânăra generație despre acest pericol pentru sănătatea lor trupească și sufletească”, a mai adăugat părintele Stoica.

Reprezentanții Centrului Teen Challenge România au participat, de asemenea, la întâlnire. Dezbaterea fost moderată de Cătălin Țone, șeful Serviciului Antidrog București și specialist în prevenție a consumului de droguri în rândul tinerilor.

„Totul se raportează la Dumnezeu. Avem nevoie cu toții de credință, avem nevoie de Dumnezeu și de foarte multe ori Dumnezeu este Cel care ne ajută să depășim tentațiile, să depășim momentele grele în viață, să stăm departe de vicii și în momentul în care au făcut-o deja adolescenții să aibă curajul și puterea tot cu ajutorul Dumnezeu să meargă către părinți, către specialiști, către școală, să recunoască și noi să încercăm ca adulți să-i salvăm, să-i ajutăm”, a mărturisit Cătălin Țone.

Acesta a continuat: „Se încearcă o întărire din punct de vedere uman, dar și din punct de vedere tehnic al întregii structuri de prevenire, și nu numai, dar și combatere și tratament, și în această ecuație, în această luptă cu fenomenul acesta foarte puternic, un rol important îl joacă societatea civilă, un rol important îl joacă entitățile religioase, oamenii de bine care vor să se implice și să ajute”.

