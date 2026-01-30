Persoanele vulnerabile din Sectorul 1 al Capitalei vor beneficia de servicii stomatologice gratuite

Persoanele vulnerabile din Sectorul 1 al Capitalei vor beneficia de servicii de medicină dentară gratuite.

Proiectul se va realiza prin cooperarea dintre autoritatea locală, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București – Facultatea de Medicină Dentară.

Beneficiarii programului sunt copiii aflați în evidența serviciilor sociale, precum și adulții care se confruntă cu situații de vulnerabilitate socială. Proiectul va asigura acces la servicii de bază, precum tratamente stomatologice și activități de prevenție.

Facultatea de Medicină Dentară a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” va asigura managementul cabinetului stomatologic, dotarea acestuia și personalul medical. Spațiul cabinetului va fi pus la dispoziție de Primăria Sectorului 1.

Scopul inițiativei este îmbunătățirea stării de sănătate orală și prevenirea afecțiunilor dentare în rândul persoanelor vulnerabile.

