Persoanele vârstnice din Dolj au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite și ochelari fără costuri

Persoanele vârstnice vulnerabile din județul Dolj au beneficiat în perioada 26 și 27 august, de consultații oftalmologice gratuite și ochelari oferiți fără costuri, în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”, derulată de Federația Filantropia a Patriarhiei Române.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Asociației Vasiliada, al cărei Președinte Executiv este părintele Florin Sabin Mihail, alături de autoritățile locale din comunele Coțofenii din Dos și Călărași și satul Sărata, prin implicarea domnilor primari Ion Dina și Sorin Sandu și a preoților Florin Iordache, Octavian Zamfirescu și Mădălin Mișcoci

Medicii, voluntarii, preoții, asistenții sociali, reprezentanții Asociației Vasiliada, ai UAT-urilor și ai unităților școlare s-au implicat și au contribuit la o mai bună vedere a celor aflați în situații defavorizate.

Organizatorii au subliniat că nu a fost vorba doar despre o simplă acțiune medicală, ci despre redarea demnității și încrederii unor oameni care au nevoie de mult sprijin.

Foto credit: Mitropolia Olteniei