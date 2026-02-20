Arhiepiscopia Iașilor a organizat o activitate cultural-spirituală pentru persoanele private de libertate

Nouă persoane private de libertate de la Penitenciarul Iași au participat miercuri la o activitate cultural-spirituală în cadrul unui program de reintegrare organizat de Arhiepiscopia Iașilor.

Programul a debutat cu un moment de rugăciune la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, aflate în Catedrala Mitropolitană din Iași. Cei nouă participanți, aflați în custodie în regim deschis la Penitenciarul Iași, s-au recules și au aprins lumânări pentru cei vii și pentru cei adormiți.

Activitatea a continuat cu vizitarea Muzeului Mitropolitan, unde grupul a participat la un tur ghidat al spațiilor expoziționale și al Complexului Mitropolitan din Iași. Participanții au avut ocazia să descopere obiecte de patrimoniu și repere istorice importante pentru viața spirituală și culturală a comunității ieșene.

La întâlnire a fost prezent părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților capelani din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, care a oferit îndrumare spirituală și sprijin moral persoanelor participante.

Acțiunea a fost posibilă prin colaborarea dintre compartimentele Penitenciarului Iași și Arhiepiscopia Iașilor. Reprezentanții sectorului de siguranță au asigurat desfășurarea activității în bune condiții, iar personalul sectorului de reintegrare socială a sprijinit organizarea demersului, coordonarea fiind realizată de preotul capelan Cristian Șurpănelu de la Penitenciarul Iași.

