Performanță remarcabilă la Olimpiada Europeană de Geografie: Lotul României a obținut locul I pe națiuni

România s-a clasat pe locul I pe națiuni, cu cinci medalii de aur și trei argint, la Olimpiada Europeană de Geografie desfășurată la Varna, în Bulgaria, informează Ministerul Educației.

Țara noastră a fost reprezentată atât la categoria juniori, cât și la categoria seniori. Lotul olimpic a fost coordonat de Fiscutean Mihaela Cornelia, Colegiul Național Iași și Alexandru Mihaela Florina, Ministerul Educației și Cercetării.

La juniori, România a fost reprezentată de Mateșescu-Pașcalău Bogdan-Andrei, Colegiul Național „C. D. Loga” Timișoara, medalie de aur; Toma Tudor, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de aur; Eftime Matei, Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov, medalie de argint; Perhinschi Gabriel, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, medalie de argint.

Echipa de seniori a fost formată: Dumitrescu David-Mihai, Colegiul Național „Carol I” Craiova – medalie de aur (locul 1 în clasament – cel mai mare punctaj din concurs); Aramă Alexandra-Mihaela, Colegiul Național Iași – medalie de aur; Păun Eduard-Ionuț, Colegiul Național „Unirea”, Focșani – medalie de aur; Merăuță Ionuț, Colegiul Național „Unirea”, Focșani – medalie de argint.

La astfel de concursuri și olimpiade, Ministerul Educației la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor.

Foto credit: Facebook / Ministerul Educației