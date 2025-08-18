Pe două dintre monedele emisie de Bulgaria după aderarea la euro vor fi reprezentați sfinți bulgari

În timp ce Banca Națională a Bulgariei se pregătește pentru adoptarea monedei euro în 2026, Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a adus în atenția publicului designul monedelor euro care vor fi emise în această țară: la fel ca leva, actuala monedă națională, acestea vor include chipuri de sfinți bulgari.

Pe moneda de 2 euro a bulgarilor va fi reprezentat, ca și pe bancnotele de 2 leva emise în 1999 și 2005, Sfântul Paisie de la Hilandar (1722–1773), călugăr athonit de origine bulgară care a contribuit la istoriografia și consolidarea identității naționale ale bulgarilor.

Pe moneda de 1 euro din țara vecină vai reprezentat, ca și pe actualele monede de 1 lova, Sf. Ioan de la Rila, întemeietorul monahismului bulgar.

„Designul menține continuitatea cu monedele actuale ale Bulgariei și include simboluri adânc înrădăcinate în patrimoniul țării și prețuite de poporul său”, a scris Christine Lagarde pe pagina sa de Facebook. Știrea a fost preluată și de agenția bulgară de știri Novinite.

În Europa mai sunt monede cu sfinți, dar niciuna dintre ele nu este în circulație în zona euro.

Astfel, pe două monede din Republica San Marino (care nu este membră UE) este reprezentat ocrotitorul acestei țări, Sf. Marin, un călugăr dalmat martirizat la Monte Titano în jurul anului 300.

Iar Slovacia a emis în 2012 o monedă aniversară dedicată Sfinților Chiril și Metodie, pentru a marca 1150 de ani de la creștinarea Moraviei.

Sursa foto: Facebook / Christine Lagarde