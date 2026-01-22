Patru ierarhi români îl cinstesc ca ocrotitor pe Sf. Ap. Timotei

Arhiepiscopul Aradului, Episcopul Spaniei și Portugaliei, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și Arhiereul vicar al Maramureșului și Sătmarului își cinstesc ocrotitorul joi, când Biserica îl pomenește pe Sf. Ap. Timotei.

Sfântul a fost ucenicul Sf. Ap. Pavel, iar numele lui este menționat în mai multe epistole pauline.

Arhiepiscopul Timotei al Aradului

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei s-a născut în 4 iunie 1936 la Timișoara, primind la botez numele de Traian. A studiat la Institutul Teologic Universitar din București (1953-1957).

În 1972 a devenit doctor în teologie, urmând studii de specializare în Elveția: la Facultatea de Teologie Protestantă din Neuchâtel (1967), la Institutul Ecumenic de la Bossey (1967-1968) și la Facultatea de Teologie din Fribourg (1971-1972).

În perioada 1960-1961 a fost profesor la Seminarul Teologic din Caransebeș, iar ulterior a ocupat funcții administrative: secretar eparhial la Arad (1961-1962) și Timișoara (1962-1968), precum și vicar administrativ al Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului (1968-1975).

În 1968 a fost hirotonit preot, fiind tuns în monahism un an mai târziu la Mănăstirea Hodoș-Bodrog din județul Arad, moment când a primit numele Timotei.

În 1970 a fost hirotesit arhimandrit, iar în 15 decembrie 1975 a fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului, cu titulatura de Lugojanul. A fost hirotonit arhiereu în 8 februarie 1976.

În 30 septembrie 1984, a fost ales Episcop al Aradului, fiind ridicat la rangul de arhiepiscop în 28 noiembrie 2009.

Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei

Preasfințitul Părinte Timotei s-a născut în 1975 la Satu Mare. A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în 1997.

A fost tuns în monahism în 1998 la Mănăstirea Nicula din județul Cluj, primind numele Timotei, iar între anii 1999-2000 a urmat studii de specializare la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris.

De-a lungul anilor, a îndeplinit diverse misiuni, slujind ca ieromonah și duhovnic la mai multe mănăstiri și parohii din România și Franța.

În 2004 a fost transferat la Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Centrale și Meridionale, cu sediul la Paris.

În noiembrie 2005, a fost numit stareț al Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Villars, Franța, și exarh al mănăstirilor din Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale.

În martie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales episcop al nou-înființatei Episcopii Ortodoxe Române din Spania și Portugalia, fiind hirotonit arhiereu și întronizat în 25 mai 2008.

Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Bucureștilor

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul s-a năs­cut în 13 noiembrie 1966 la Rădășeni – Fălticeni, județul Suceava, din părinții Miron și Elena Aioanei, primind la botez numele Cristinel-Gabriel.

Este absolvent al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț (1984-1989), iar Teolgia a studiat-o la Institutul Teologic Universitar din București și la Iași (1989-1993).

În 2014, a devenit doctor în Teologie cu teza „Istoria Așezămintelor Românești de la Ierusalim”, sub coordonarea științifică a pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu.

Arhim. Bartolomeu Anania, viitorul Mitropolit al Clujului, l-a tuns în monahism în data de 1 februarie 1989, la Mănăstirea Neamț, când a primit numele de Timotei. A fost hirotonit ierodiacon în același an, arhidiacon în 1990 și ieromonah în 1993

În data de 21 noiembrie 1993, a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar în 24 martie 2002 a fost hirotesit arhimandrit de către Patriarhul Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

A fost exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor (2003-2008), exarh cultu­ral al Arhiepiscopiei Bucureștilor și mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale (2008-2014), precum și repre­zentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și superior al Așezămintelor Româ­nești de la Ierusalim, Iordan și lerihon (1 februarie 2014-15 ianuarie 2015).

În 29 septembrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu titulatura de Prahoveanul, iar hirotonia în episcop a avut loc în 30 octombrie 2014.

Arhiereul vicar Timotei Sătmăreanul al Maramureșului și Sătmarului

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul s-a născut în 13 ianuarie 1974 la Rohia, județul Maramureș, din părinții Augustin și Anastasia, primind la Botez numele Cristian-Simion.

A fost tuns în monahism în 1994, la Mănăstirea Rohia, și hirotesit arhimandrit în 2005.

A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea în anul 2000, iar în 2007 a obținut titlul de doctor în Teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din Tesalonic.

Începând cu 1 februarie 2006, a ocupat funcția de exarh al mănăstirilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului. În 2007, a fost numit stareț al Mănăstirii Scărișoara Nouă, județul Satu Mare, unde a coordonat activitatea monahală până la alegerea ca arhiereu.

La 24 mai 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, iar hirotonia întru episcop a avut loc în 24 iunie 2018, la Mănăstirea Scărișoara Nouă.

