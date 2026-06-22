Patrimoniul cultural și spiritual din județul Vâlcea a fost promovat printr-un eveniment dedicat comunității, organizat la Biserica „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” din satul Cheia, orașul Băile Olănești.

Manifestarea, parte a unui proiect de conservare și restaurare a monumentului istoric, a avut loc joi și s-a intitulat „Memoria moșnenilor din Cheia și slovele ctitorilor – arc peste timp în istoria, tradițiile și spiritualitatea comunității”.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor implicate, membri ai comunității locale și persoane interesate de valorificarea patrimoniului cultural.

Proiectul are ca obiectiv stoparea procesului de degradare și restaurarea picturii murale a bisericii monument istoric, contribuind la protejarea valorilor artistice și la consolidarea legăturii dintre patrimoniu și comunitate.

Activități în sprijinul patrimoniului

Participanții au aflat informații despre obiectivele proiectului, etapele intervențiilor de restaurare și impactul acestora asupra protejării unui monument cu valoare istorică și spirituală. Totodată, au fost prezentate activitățile dedicate promovării istoriei și tradițiilor comunității.

Programul a inclus prezentări ale lăcașului de cult, tururi ghidate și momente dedicate descoperirii elementelor de patrimoniu păstrate de-a lungul timpului. Vizitatorii au putut afla detalii despre arhitectura bisericii, inscripțiile vechi și mărturiile istorice legate de viața comunității.

Un moment aparte l-a constituit activitatea educativă și culturală „Cufărul cu Povești”, prin care participanții au fost invitați să descopere istorii, simboluri și mărturii despre moșnenii din Cheia, ctitorii bisericii și tradițiile care au contribuit la conturarea identității locale.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Conservarea și restaurarea picturilor murale interioare și exterioare ale Bisericii Sfinții Voievozi Mihail și Gavril”, finanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului