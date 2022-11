Patriarhul României: Mesaj la Sărbătoarea Catedralei Mitropolitane din Paris (RO/FR)

În data de 6 noiembrie, la Catedrala Mitropolitană din Paris se aniversează trei momente istorice: împlinirea a 170 de ani de la constituirea comunității ortodoxe române din Paris (1852), a 140 de ani de la cumpărarea bisericii fostului colegiu „Jean de Dormans-Beauvais” (1882) și 130 de ani de la sfințirea acesteia (1892).

Cu această ocazie, Patriarhul României, transmite un mesaj aniversar. Redăm textul integral, în limbile română și franceză:

Bucurie şi binecuvântare la o întreită sărbătoare

Înaltpreasfinţia Voastră,

Preasfinţiile Voastre,

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul nostru Iisus Hristos,

Comunitatea ortodoxă română din Paris, aflată sub ocrotirea Sfântului Evanghelist Ioan şi a Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafael, în centrul căreia se află Biserica română din Jean de Beauvais, sărbătoreşte anul acesta, 2022, mai multe evenimente care au marcat-o de-a lungul istoriei.

În primul rând, se împlinesc 170 de ani de la constituirea comunității ortodoxe române din Paris, în anul 1852. Arhimandritul Iosafat Snagoveanu, care a păstorit această comunitate, a înființat, în anul 1853, Capela română din Paris. În această capelă, situată pe rue Racine la numărul 22, s-au rugat studenții români care au început să se organizeze la Paris încă din anul 1830 și care au fondat în anul 1846, sub patronajul lui Lamartine, Societatea Studenţilor (moldo-valahi) români. A fost prima parohie ortodoxă la Paris care a primit în mijlocul ei pe toți creştinii ortodocşii care se aflau în capitala Franței: greci, ruși, sârbi și alții, care au fondat propriile parohii abia după anul 1860.

În al doilea rând, se împlinesc 140 de ani de la cumpărarea bisericii din rue Jean de Beauvais, în anul 1882, prin grija Regelui Carol I al României. Achiziționarea bisericii în care vă aflați acum a fost finanțată din fondurile Casei regale a României, cu susținerea familiilor boierești din Țările Române şi printr-o subscripție națională.

Totodată, anul acesta, 2022, se împlinesc 130 de ani de la sfințirea bisericii române din rue Jean de Beauvais, în 31 mai 1892, de către episcopul Inochentie Ploieşteanul de la Bucureşti şi punerea ei sub ocrotirea Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafael. Situată în inima Cartierului Latin, clădirea acestei biserici a fost zidită în secolul al 14-lea, pentru a fi capelă romano-catolică a Colegiului de Dormans-Beauvais, fiind dedicată Sfântului Ioan Evanghelistul în ziua de 29 noiembrie 1382. Însă, după cumpărarea şi sfințirea ei, în anul 1892 de către episcopul Inochentie Ploieşteanul, vicarul Mitropoliei Ungrovlahiei, biserica a devenit pentru următorii 130 de ani o adevărată ambasadă a credinței şi culturii românilor ortodocși din Franța. În acest sfânt lăcaș s-au rugat personalităţi de seamă ale culturii româneşti şi ale Bisericii Ortodoxe: mitropolitul Visarion Puiu, episcopul Teofil Ionescu, preotul Vasile Boldeanu, preotul Virgil Gheorghiu, preotul Petre Popescu, preotul Mircea Domitriu, preotul Dumitru Popa, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Elvira Popesco, Constantin Brâncuşi, Anne de Noaille, George Enescu şi mulţi alţii.

În vremurile de grea pribegie şi de prigoană comunistă, ortodocşii români de la Paris s-au unit în jurul bisericii din Jean de Beauvais și a mitropolitului Visarion Puiu, pentru a rezista încercărilor de dezbinare și control din partea regimului comunist din România asupra celor care au ales să protesteze în străinătate faţă de noua ordine socială care se instaura în România post-belică. În acest sens, în urmă cu 75 de ani, în anul 1947, au fost înființate asociațiile româneşti APCOR şi AEOR, iar mai târziu AFORH, potrivit legilor franceze. În pofida tuturor atacurilor, membrii Bisericii române din Paris, regrupați în asociațiile sus-numite, au păstrat această comunitate fidelă credinței ortodoxe, dar după căderea regimului comunist, în decembrie 1989, această comunitate a revenit treptat în sânul Bisericii Ortodoxe Române, iar biserica din Jean de Bovais a devenit Catedrală mitropolitană.

Personal, ne aducem aminte cu bucurie de Sfintele Liturghii pe care le-am săvârşit în această Catedrala mitropolitană de la Paris, în mai 2005, cu prilejul hirotonirii întru arhiereu a Preasfinţitului Părinte Marc Nemțeanul, şi în luna iulie a anului 2009, când, după ample lucrări de restaurare şi dotare, a fost resfințit altarul Catedralei. Ne rugăm pentru vrednicii de pomenire preoți ai acestei venerabile biserici care ne-au primit în acele momente, Părintele Constantin Târziu și Părintele Jean Boboc, precum şi pentru toți binefăcătorii acestei biserici, trecuţi la Domnul.

În aceste momente solemne de întreită aniversare, în 2022, vă adresăm felicitări şi binecuvântări dumneavoastră, tuturor membrilor acestei vechi comunități ortodoxe româneşti, pentru fidelitatea, curajul și demnitatea cu care ați înfruntat vremurile de persecuţie comunistă, ducând crucea grea a exilului.

Totodată, comemorăm cu recunoştinţă pe toţi cei mutaţi din viaţa pământească la viaţa veşnică, rugându-ne Domnului Iisus Hristos să odihnească sufletele lor în corturile drepților, în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi.

Noilor generații de români stabiliți la Paris, precum şi tuturor familiilor franco-române, cu multă preţuire, vă adresăm îndemnul părintesc de a-L mărturisi permanent pe Hristos Cel răstignit şi înviat, cu smerenie şi blândeţe, cu speranţă şi bucurie, potrivit tradiţiei poporului român.

Cu aleasă preţuire şi gratitudine, felicităm astăzi pe ierarhii Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale, care sunt prezenţi în mijlocul dumneavoastră: pe Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale şi Meridionale; pe Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei; pe Preasfinţitul Părinte Marc Nemţeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale; pe Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române Italiei; şi pe Preasfințitul Părinte Teofil, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos ca bucuria acestui moment aniversar solemn pentru Catedrala mitropolitană din Paris să contribuie la întărirea comuniunii frăţeşti în Biserica Ortodoxă Română şi a prieteniei între poporul român şi poporul francez.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toţi! (2 Corinteni 13, 13)

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Joie et bénédiction pour un triple anniversaire

Votre éminence le Métropolite,

Vos excellences les évêques,

Très révérends pères,

Chers frères et sœurs en Jésus-Christ notre Seigneur,

La communauté orthodoxe roumaine de Paris, placée sous la protection de Saint Jean l’Évangéliste et des Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël, au cœur de laquelle se trouve l’église roumaine de Jean de Beauvais, célèbre cette année plusieurs événements qui ont marqué son histoire.

Tout d’abord, on fête le 170e anniversaire depuis l’établissement de la communauté orthodoxe roumaine à Paris, en 1852. L’archimandrite Iosafat Snagoveanu, qui était le pasteur de cette communauté, a fondé en 1853 la chapelle roumaine de Paris. C’est dans cette chapelle, située au 22 rue Racine, que les étudiants roumains, qui avaient commencé à s’organiser à Paris dès 1830, prient et fondent en 1846, sous le patronage de Lamartine, la Société des étudiants roumains (moldo-valaques). En tant que première paroisse orthodoxe de Paris, elle a accueilli tous les chrétiens orthodoxes vivant dans la capitale française : Grecs, Russes, Serbes et autres, qui n’ont fondé leurs propres paroisses qu’après 1860.

Deuxièmement, c’est le 140e anniversaire de l’achat de l’église de la rue Jean de Beauvais par le roi Charles Ier de Roumanie, en 1882. L’achat de l’église dans laquelle vous vous trouvez actuellement a été financé par les fonds de la Maison royale de Roumanie, avec le soutien des familles nobles des Principautés roumaines et par une souscription nationale.

En même temps, cette année 2022 marque le 130e anniversaire de la consécration de l’église roumaine de la rue Jean de Beauvais, le 31 mai 1892, par l’évêque roumain Innocent de Ploiești, et sa mise sous le patronage des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Située au cœur du Quartier Latin, cette église a été construite au 14e siècle comme chapelle catholique romaine du Collège de Dormans-Beauvais, et dédiée à Saint Jean l’Evangéliste le 29 novembre 1382. Cependant, après son achat et sa consécration en 1892 par l’évêque Innocent de Ploiești, vicaire de la Métropole d’Hongrovalachie, l’église est devenue, pendant les 130 années qui suivirent, une véritable ambassade de la foi et de la culture des orthodoxes roumains en France. Dans ce lieu saint ont prié des personnalités importantes de la culture roumaine et de l’Église orthodoxe : le métropolite Visarion Puiu, l’évêque Teofil Ionescu, le prêtre Vasile Boldeanu, le prêtre Virgil Gheorghiu, le prêtre Petre Popescu, le prêtre Mircea Domitriu, le prêtre Dumitru Popa, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Elvira Popesco, Constantin Brâncuși, Anne de Noaille, George Enescu et bien d’autres.

En période de grandes difficultés et de persécution communiste, les orthodoxes roumains de Paris se sont unis autour de l’église de Jean de Beauvais et du métropolite Visarion Puiu pour résister aux tentatives du régime communiste roumain de diviser et de contrôler ceux qui choisissaient de protester à l’étranger contre le nouvel ordre social qui s’instaurait dans la Roumanie d’après-guerre. C’est dans ce but qu’il y a 75 ans, en 1947, les associations roumaines APCOR et AEOR, puis AFORH, ont été fondées selon le droit français. Malgré toutes les attaques, les membres de l’Église roumaine de Paris, regroupés dans les associations susmentionnées, ont maintenu cette communauté dans la foi orthodoxe. Après la chute du régime communiste en décembre 1989, cette communauté est progressivement retournée au sein de l’Église Orthodoxe Roumaine, et l’église de Jean de Bovais est devenue une Cathédrale métropolitaine.

Sur un plan plus personnel, nous nous souvenons avec joie des Divines liturgies que nous avons célébrées dans cette cathédrale métropolitaine de Paris en mai 2005, à l’occasion de l’ordination comme évêque de Mgr Marc de Neamț, et en juillet 2009, lorsque, après d’importants travaux de restauration et de dotation, l’autel de la Cathédrale a été re-consacré. Nous prions aujourd’hui pour les prêtres de cette vénérable église qui nous ont accueillis à l’époque, le père Constantin Târziu et le père Jean Boboc, de bienheureuse mémoire, ainsi que pour tous les bienfaiteurs de cette église qui sont passés au Seigneur.

En ces moments solennels de triple anniversaire, en 2022, nous vous adressons nos félicitations et nos bénédictions, à vous, à tous les membres de cette ancienne communauté orthodoxe roumaine, pour la fidélité, le courage et la dignité avec lesquels vous avez affronté les temps de la persécution communiste, en portant la lourde croix de l’exil.

En même temps, nous commémorons avec gratitude tous ceux qui sont passés de la vie terrestre à la vie éternelle, en priant le Seigneur Jésus-Christ de faire reposer leurs âmes dans les tabernacles des justes, dans la lumière, la paix et l’amour de la Très Sainte Trinité.

Aux nouvelles générations de Roumains vivant à Paris, ainsi qu’à toutes les familles franco-roumaines, nous vous adressons avec une grande affection l’exhortation paternelle à témoigner du Christ crucifié et ressuscité, avec humilité et douceur, avec espérance et joie, selon la tradition du peuple roumain.

C’est avec beaucoup d’appréciation et gratitude que nous félicitons aujourd’hui les hiérarques du Synode métropolitain de la Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale, qui sont présents parmi vous : Son Éminence Joseph, Métropolite orthodoxe roumain d’Europe occidentale et méridionale, Monseigneur Timothée, Évêque orthodoxe roumain d’Espagne et du Portugal, Monseigneur Marc de Neamț, Évêque auxiliaire de l’Archidiocèse orthodoxe roumain d’Europe occidentale, Monseigneur Athanase de Bogdania, Évêque auxiliaire du Diocèse orthodoxe roumain d’Italie, et Monseigneur Théophile, Évêque auxiliaire du Diocèse orthodoxe roumain d’Espagne et du Portugal.

Nous prions notre Seigneur Jésus-Christ que la joie de ce moment solennel d’anniversaire pour la Cathédrale Métropolitaine de Paris contribue au renforcement de la communion fraternelle dans l’Eglise orthodoxe roumaine et de l’amitié entre les peuples roumain et français.

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous! (2 Corinthiens 13, 13)

† DANIEL

Patriarche de l’Église Orthodoxe Roumaine

Sursă foto: Facebook / Catedrala Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail”, Paris