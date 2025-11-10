Patriarhul Teofil al III-lea a oficiat Sf. Liturghie la Biserica Românească din Ierusalim

Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și al întregii Palestine, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Biserica Așezământului Românesc din Ierusalim.

Din sobor au mai făcut parte Arhiepiscopul Aristarh de Constantina, Secretar General al Patriarhiei Ierusalimului, Mitropolitul Ioachim de Elenopolis, Egumenul de la Mormântului Maicii Domnului din Grădina Ghetsimani, Arhim. Constantin, Starețul Mănăstirii Hozeva, Arhim. Matei, teletarhul Patriarhiei Ierusalimului, și Arhim. Hristodul, starețul Mănăstirii Sfintei Cruci și secretar al Patriarhiei Ierusalimului.

La slujbă au participat Natalia Intotero, vicepreședinta Camerei Deputaților din Parlamentul României, Corina Badea, reprezentanta Ambasadei României la Tel Aviv, și Florin Bulgariu, atașat diplomatic la Ramallah.

Din partea statului Israel a fost prezent domnul Johnny Kasabri, consilier guvernamental la Ministerul de Interne.

Nu au lipsit de la slujbă nici pelerinii veniți din România: credincioși făgărășeni și clerici însoțiți de Părintele David, ghid la Locurile Sfinte.

„O zi de rugăciune, comuniune și recunoștință, în lumina ocrotirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință”, a transmis Arhim. Ioan Meiu, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

„Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru pacea revărsată peste Țara Sfântă, aducând bucurie și binecuvântare comunității românilor, basarabenilor și bucovinenilor aflați aici.”

Deputata Natalia Intotero a scris pe pagina personală de Facebook despre participarea la slujbă.

„A fost un moment de profundă trăire sufletească, de pace și lumină, în care am simțit cu adevărat prezența lui Dumnezeu și iubirea Sa”, a transmis Vicepreședinta Camerei Deputaților.

„Mă simt cu adevărat binecuvântată că am putut fi martoră la o asemenea clipă de har, într-un loc atât de sfânt și plin de lumină.”

Biserica Ortodoxă Română din Ierusalim este pusă sub ocrotirea Sf. M. Mc. Gheorghe.