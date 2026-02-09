Patriarhul Teoctist, pomenit la 111 ani de la naștere la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Patriarhul Teoctist a fost pomenit sâmbătă la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, la 111 ani de la naștere.

Slujba de pomenire a fost oficiată de Arhim. Iustin Taban, consilier juridic la Sectorul Juridic al Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Arhimandritul a evocat personalitatea Preafericitului Părinte Teoctist, evidențiind cele mai importante repere din biografia sa și subliniind jertfa și dragostea care au stat la baza realizărilor și împlinirilor poporului nostru.

„Slujirea de patriarh este cea mai grea și mai mare responsabilitate din Biserică. A păstori Biserica înseamnă a simți durerile și suferințele ei ca și cum ar fi ale tale”, a spus părintele arhimandrit.

Patriarhul Teoctist

S-a născut în data de 7 februarie 1915 la Tocileni, județul Botoșani, și a primit la botez numele de Teodor. Era al zecelea copil al familiei Dumitru și Marghioala Arăpașu.

În 1928, Teodor Arăpașu s-a închinoviat la Mănăstirea Vorona din județul Botoșani, iar în 1931 s-a mutat la Mănăstirea Neamț.

A fost tuns în monahism la Mănăstirea Bistrița, județul Neamț, cu numele de Teoctist, în 6 august 1935. În data de 28 februarie 1950 a fost ales în funcția de Episcop vicar patriarhal cu titulatura de Botoșăneanul.

În data de 16 septembrie 1962 a fost înscăunat Episcop al Aradului, iar în 25 februarie 1973 a devenit Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei.

În 9 octombrie 1977, a primit demnitatea de Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Sucevei. Între 1980 și 1982 a fost locțiitor de Mitropolit al Ardealului, iar după moartea Patriarhului Iustin (31 iulie 1986) a devenit locțiitor de Patriarh.

La data de 9 noiembrie 1986 a fost ales, iar la 16 noiembrie a fost înscăunat ca Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Ungrovlahiei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților