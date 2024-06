Patriarhul României l-a primit în vizită de prezentare pe Ambasadorul Franței

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a primit joi în vizită de prezentare, la Reședința Patriarhală, pe Ambasadorul Franței în România, Excelența Sa Nicolas Warnery.

Vizita a început cu un cuvânt de bun venit adresat de Patriarhul României, în care a apreciat bogata experiență diplomatică a Excelenței Sale Nicolas Warnery.

Totodată, Ambasadorul Franței la București i-a mulțumit Preafericirii Sale pentru primire și a reliefat activitatea ecumenică a Bisericii Ortodoxe Române și a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, amintind astfel și de eforturile de edificare a Catedralei Naționale, se arată într-un comunicat al Sectorului relații bisericești, interreligioase și comunități bisericești externe, remis Basilica.

În cadrul întâlnirii, au fost purtate discuții despre relațiile existente dintre Franța și România, evidențiate prin numărul mare de tineri români care studiază în universitățile franceze, dar și prin comunitățile ortodoxe românești, care dezvoltă relații armonioase cu celelalte Biserici creștine de pe teritoriul Franței.

„În contextul geopolitic actual marcat de conflicte militare, ambii interlocutori și-au exprimat speranța că solidaritatea între popoarele europene va fi cultivată cu și mai multă intensitate, iar democrația care îmbină libertatea cu responsabilitatea, promovând binele comun, va fi întărită”, se mai arată în comunicat.

La finalul întâlnirii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a urat succes Excelenței Sale Nicolas Warnery, la începutul misiunii diplomatice.

Cu ocazia vizitei, Ambasadorul Franței în România, Excelența Sa Nicolas Warnery, a oferit o declarație componentelor Centrului de presă Basilica despre discuțiile avute cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Am fost primit astăzi de Părintele Patriarh Daniel. În cadrul discuțiilor purtate, am abordat subiecte precum Catedrala Mântuirii Neamului sau importanța și rolul Bisericii în societate. Am vorbit și despre situația politică la nivel european, despre viitorul societății europene, dar și despre războiul de la granițele țării. Preafericirea Sa are o viziune pe timp îndelungat, dar și în spațiu, ceea ce m-a impresionat foarte mult”, a spus Ambasadorul Franței în România.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu