Patriarhul Melchit Youssef Absi a vizitat Patriarhia Română: M-a impresionat credinţa poporului român

Patriarhul Youssef Absi al Bisericii Melchite din Siria a vizitat vineri Patriarhia Română. El a fost întâmpinat în Palatul Patriarhiei de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal.

La finalul întâlnirii, Patriarhul Youssef Absi a împărtăşit impresii despre şederea în ţara noastră, pe care a numit-o „vizită-pelerinaj”.

„Îi mulţumesc Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru că mi-a dat ocazia să fac această vizită. Pentru mine este o vizită-pelerinaj, iar pentru noi cei care venim din Orientul Mijlociu, Biserica Ortodoxă Română este o Biserică martiră”.

„Vizita pe care tocmai am efectuat-o la Patriarhia Română a fost pentru mine o oportunitate de a cunoaşte, chiar dacă pe scurt, Biserica Ortodoxă Română. Am reuşit să constat că Biserica Ortodoxă Română are grijă nu doar de credincioşii săi, ci şi de cei din alte comunităţi religioase”.

„Am fost impresionat de credinţa profundă a poporului român şi profit de această ocazie pentru a-l încuraja să rămână în continuare credincios şi creştin”.

„Am venit în România la invitaţia unuia dintre creştinii noştri, am vizitat câteva mănăstiri şi biserici, dar cel mai mult m-a impresionat credinţa poporului român”, a declarat Patriarhul Youssef Absi.

Patriarhul Youssef Absi a făcut o prezentare sintetică a Bisericii Greco‑Catolice Melchite.

„Biserica Catolică Melchită a luat naştere în 1724, ceea ce înseamnă că în trei ani sărbătorim 300 de ani de la naşterea sa. Biserica noastră este o Biserică antiohiană, iar sediul este la Damasc. Creştinii acestei comunităţi se află în Siria, Liban, Egipt, Iordania, Statele Unite ale Americii, America Latină şi Europa”.

„Prezenţa Bisericii noastre în diaspora a venit mai târziu. În cadrul Bisericii noastre avem școli proprii, dispensare și spitale, instituţii de caritate. În acest moment, Biserica Catolică Melchită suferă din cauza crizei cu care se confruntă Orientul Mijlociu şi care determină creştinii să emigreze”.

Patriarhul Melchit se află în vizită în România la invitația Fundației Alexandrion.

Citeşte şi: Patriarhul Melchit Youssef Absi a vizitat Mănăstirea Ghighiu

Mai multe imagini în Galeria Foto.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Urmăreşte-ne pe Twitter: @agentiabasilica