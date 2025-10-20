Patriarhul Ierusalimului l-a hirotonit pe noul Arhiepiscop de Sinai

Patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului l-a hirotonit duminică Arhiepiscop de Sinai, Faran și Rait pe Arhim. Simeon Papadopoulos, membru al obștii Mănăstirii „Sfânta Ecaterina” din Muntele Sinai.

Noua demnitate include și conducerea acestei comunități monahale.

„În această clipă înfricoșată și plină de har, Biserica Sionului Vă încredințează în mâinile lui Dumnezeu. Prin punerea smeritelor Noastre mâini și ale ierarhilor împreună-slujitori, prin pogorârea, puterea și harul Duhului Sfânt al lui Hristos, se vestește continuitatea neîntreruptă a harului apostolic și preoțesc care, din Ierusalim, s-a revărsat asupra întregii lumi”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Teofil.

Noul Arhiepiscop a vorbit despre conștiința răspunderii care îi revine și despre atașamentul său față de Tronul Patriarhal al Ierusalimului.

„Unit cu Preafericirea Voastră prin legătura păcii și a iubirii lui Hristos, ca ierarh al Tronului, cu cuviință canonică și cu gânduri cucernice, aduc cinstirea cuvenită Preafericirii Voastre și Tronului Patriarhal al Sfintei Cetăți a Ierusalimului”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Simeon.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt hotărât să lucrez, până la ultima suflare, după puterea mea, pentru slava Domnului, pentru pacea și buna rânduială bisericească și pentru mărturia vie a tradiției monahale a Sfinților noștri Părinți.”

Preafericitul Părinte Teofil al III-lea a anunțat că va participa personal la ceremonia de întronizare a noului Egumen al Sfintei Mănăstiri de pe Muntele Sinai, eveniment care arată, încă o dată, legăturile de unitate și comuniune dintre Frăția Sfântului Mormânt și obștea sinaită, precum și paternitatea duhovnicească și grija pastorală a Întâistătătorului Bisericii Ierusalimului față de Arhiepiscopia Sinaiului.

Reprezentanți ai mai multor state și comunități religioase

La ceremonia de la Reședința Patriarhală din Ierusalim au fost prezenți reprezentanți ai obștii sinaite, delegați ai Bisericilor Surori Ortodoxe și ai altor denominații creștine.

Patriarhia Alexandriei a fost reprezentată de Episcopul Ștefan de Hippo; Biserica Greciei de Mitropolitul Ignatie al Demetriasului, împreună cu Arhiepiscopul Antonie de Glyfada și Episcopii Calinic de Kastoria, respectiv Nifon de Acheloos.

Guvernul Elen a fost reprezentat de Excelența Sa George Gerapetritis, Ministrul Afacerilor Externe, și George Kalantzis, Secretar general pentru Afaceri Religioase, iar Ciprul a fost reprezentat de Eleni Kassianidou, Ministrul adjunct al Culturii din această țară.

Au mai participat consulul general al Greciei la Ierusalim, ambasadorul Republicii Arabe Egipt, un reprezentant al Consulatului Regatului Hașemit al Iordaniei, precum și reprezentanți ai Patriarhiei Latine, ai Custodiei Țării Sfinte și ai Patriarhiei Armene, alături de membri ai Corpului Diplomatic acreditați la Ierusalim.

Despre Arhiepiscopul Simeon

Arhiepiscopul Simeon a fost ales să conducă Arhiepiscopia de Sinai, Faran și Rait și Mănăstirea „Sf. Ecaterina” cu 19 din 20 de voturi. A fost în trecut bibliotecar și consilier juridic al obștii, fiind cunoscut pentru experiența instituțională și atitudinea moderată.

Despre Arhiepiscopia și Mănăstirea de pe Muntele Sinai

Instalarea noului Arhiepiscop al Sinaiului și stareț al mănăstirii de pe Muntele Sinai vine pe fondul unor semne de întrebare apărute după ce, în prima jumătate a anului, o instanță judiciară egipteană impunea comunității religioase să elibereze mai multe parcele de teren, inclusiv podgorii și grădini, cel mai probabil în vederea realizării unui mega-proiect de turism comercial.

Însă Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat săptămâna trecută că Grecia a ajuns la o înțelegere cu Egiptul, pentru a păstra statutul sacru milenar al Arhiepiscopiei Sinaiului și implicit al Mănăstirii de pe Muntele Sinai.

Mănăstirea „Sf. Ecaterina”, înființată în secolul al VI-lea și declarată sit UNESCO în 2002, este construită pe locul unde Moise a văzut Rugul Aprins, din care i-a vorbit Dumnezeu și i-a revelat cele 10 Porunci.

Obștea deține o colecție valoroasă de artă creștină și a doua cea mai mare colecție de manuscrise grecești din lume după Vatican (peste 3.000 de volume), plus sute de manuscrise în arabă, siriacă, georgiană, slavonă.

Arhiepiscopia de Sinai, Faran și Rait este dependentă canonic de Patriarhia Ortodoxă a Ierusalimului.

Foto credit: Studio Sami (deschidere articol)