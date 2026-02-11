Icoane donate de Patriarhul Ecumenic și de Patriarhul Bulgariei au ajuns în Antarctica

O icoană a Sf. M. Mc. Dimitrie, donată de Patriarhul Ecumenic, și una a Maicii Domnului cu Pruncul, donată de Patriarhul Bulgariei, au ajuns marți pe pereții noului laborator al bazei de cercetare bulgare „Sf. Clement al Ohridei” din Insula Livingston, Antarctica.

Icoana Sf. M. Mc. Dimitrie, izvorâtorul de mir a fost dăruită de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu cu prilejul unei vizite făcute de oamenii de știință bulgari la Constantinopol în octombrie 2025.

Sanctitatea Sa a binecuvântat noua expediție bulgară în Antarctica și a donat savanților icoana.

„A donat icoana personal, ca să protejeze baza bulgară”, a declarat profesorul Hristo Pimpirev, șeful celei de-a 34-a expediții bulgare în Antarctica.

Patriarhul Daniil al Bulgariei a binecuvântat și donat icoana Maicii Domnului cu Pruncul într-o ceremonie specială oficiată la începutul anului trecut la Catedrala Sf. Alexandru Nevski.

„Ne rugăm ca Domnul să vă ajute, să vă sprijine. Condițiile de acolo sunt dificile și nu este ușor să muncești și să trăiești”, le-a spus Patriarhul Bulgariei cercetătorilor.

Icoanele au ajuns la finele anului trecut cu nava de cercetare bulgară „Sf. Chiril și Metodie”, care a plecat din portul bulgar Varna în noiembrie.

Despre insulă și baza de cercetare

Clădirea noului laborator al bazei a fost inaugurată anul trecut și este funcțională, având o capacitate de cazare de 14 persoane, laboratoare de biologie și geologie și un spațiu de lucru comun.

Baza de cercetare bulgară, înființată în 1988, include capela „Sf. Ioan de la Rila”, primul lăcaș de rugăciune construit în Antarctica și cel mai sudic lăcaș de cult din lume.

Insula Livingston, a doua ca mărime dintre Insulele Shetland de Sud, este situată la aproximativ 3.000 de kilometri distanță de Polul Sud.

