Patriarhul Daniel: Sfântul Apostol Toma nu a mărturisit doar învierea lui Hristos, ci și dumnezeirea Lui

„Sfântul Apostol Toma L-a mărturisit pe Dumnezeu văzut și simțit și a mărturisit pe Dumnezeu cel nevăzut. Aceasta este marea schimbare a lui Toma, că nu a mărturisit doar învierea lui Hristos, ci și dumnezeirea Lui”, a explicat duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Preafericirea Sa a evidențiat că Sfântul Apostol Toma a făcut mai mult decât a crede, a mărturisit.

„Cântările de la slujba de astăzi arată că atunci când Sfântul Apostol Toma, pe care unii dintre Sfinții Părinți îl numesc Fericitul Toma, prin dorința sa de a cunoaște adevărul învierii i-a ajutat pe toți oamenii de mai târziu să se convingă de adevărul învierii”.

„Toma a avut o îndoială, dar apoi a făcut mai mult decât să spună cred și a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu, a recunoscut că Iisus din Nazaret, deși este un om la vedere este Dumnezeul ca persoană prin fire, Domnul vieții și Dumnezeul cel veșnic care dăruiește viața veșnică oamenilor”, a explicat Patriarhul României.

Vedere dincolo de simțuri

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că Toma a atins un trup și a mărturisit dumnezeirea celui ce avea trupul răstignit și înviat.

„Credința este o vedere duhovnicească dincolo de vederea prin simțuri prin vederea fizică. Este un mod de cunoaștere, un dar al lui Dumnezeu dăruit tuturor oamenilor de la crearea omului”.

Patriarhul Daniel a adăugat că atunci când Dumnezeu a spus Să facem om după chipul și asemănarea noastră, „El a făcut pe om capabil de relație cu Dumnezeu pentru că poartă în el chipul lui Dumnezeu”.

„Omul a fost creat de fapt după chipul comuniunii Sfintei Treimi, de aceea se folosește un misterios plural după chipul și asemănarea noastră nu după chipul și asemănarea mea”, a precizat Patriarhul României.

Ziua întâlnirii cu Hristos, Cel înviat

Părintele Patriarh Danie a spus că Duminica este deosebit de importantă deoarece este momentul întâlnirii cu Hristos, Cel înviat.

„Această întâlnire se realizează prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Domnului. Prin aceasta, spune Sfântul Chiril al Alexandriei, în secolul 5, celebrarea Sfintei Euharistii este mărturisirea răstignirii și învierii lui Hristos”.

„Recompensa, răsplata, sau rodul credinței vii este mântuirea sufletului, adică unirea omului credincios cu Dumnezeu cel veșnic viu”, a adăugat Preafericirea Sa.

La finalul predicii, Părintele Patriarh Daniel i-a îndemnat pe credincioși să cultive credința și să conștientizeze că toate cele văzute și nevăzute sunt create de Dumnezeu.

Foto credit: Ziarul Lumina