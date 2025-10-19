Patriarhul Daniel: Domnul Iisus Hristos cunoaște suferința fiecărui om, dar și măsura răbdării lui

„Minunea învierii fiului văduvei din Nain ne arată că Domnul Iisus Hristos cunoaște suferința fiecărui om, dar și măsura răbdării lui”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Mântuitorul Iisus Hristos a venit în cetatea Nain și l-a înviat pe fiul văduvei fără să îi ceară cineva asta, ceea ce arată iubirea milostivă a Domnului.

„Iubirea aceasta milostivă se numește compasiune, adică împreună-pătimire cu cei ce pătimesc din cauza durerii sufletești. Evanghelia de astăzi ne prezintă în puține cuvinte cum Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu moartea și cu durerea oamenilor, pentru a învia un tânăr mort și a alina durerea mamei sale, arătând astfel că El este Învierea şi Viața, Biruitorul morții și Doctorul sufletelor şi al trupurilor”, a explicat Părinte Patriarh Daniel.

La capătul puterilor omenești

Patriarhul României a subliniat că Mântuitorul Iisus Hristos știa că femeia se afla la capătul puterilor sale și de aceea a îndemnat-o să nu mai plângă.

„Când durerea omului se află la limita răbdării, Dumnezeu intervine cu milostivirea Sa, deoarece îi este milă de orice om îndurerat”.

„De aceea Sfântul Maximul Mărturisitorul spune că, deși înviat din morți și înălțat întru slavă la ceruri, Domnul Iisus Hristos suferă mistic sau tainic până la sfârșitul lumii, potrivit suferinței fiecărui om”, a explicat Preafericirea Sa.

Mântuitorul Iisus Hristos suferă împreună cu cei îndurerați pentru că „este milostiv, este compătimitor, suferă împreună cu cei ce suferă, pentru că este plin de iubire milostivă”.

„Din atitudinea Domnului Iisus Hristos învățăm că avem datoria să fim alături de toți oamenii îndurerați care plâng sau îi jelesc pe morții lor”.

Să îi consolăm pe cei îndurerați

Părintele Patriarh Daniel a îndemnat la consolarea celor care suferă când pierd pe cineva drag, subliniind că simpla noastră prezență lângă cel îndurerat este benefică.

„Biserica a rânduit ca la anumite soroace, adică la intervale de timp bine definite, după înmormântarea celor decedați, să se facă rugăciuni de pomenire a lor, iar preotul și credincioșii să fie prezenți alături de familiile îndoliate sau de persoanele îndoliate, pentru a-i mângâia pe cei întristați, pentru a le spune cu multă compasiune: Nu mai plânge! celor care, fiind copleșiți de durere, plâng necontenit”.

Trebuie să-i consolăm pe cei îndoliați, așa cum Domnul Iisus Hristos a venit să aline durerea văduvei îndoliate din Nain. „Astfel, se vede că iubirea milostivă a lui Hristos lucrează în sufletele noastre, mai ales prin prezența noastră, alături de cei care plâng pe cei dragi ai lor care au decedat”.

Tinerii sunt chemați la viață de comuniune

În partea finală a predicii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit că cele trei persoane înviate de Mântuitorul Iisus Hristos, conform Sfintei Scripturi, erau tineri: Fiul văduvei din Nain, fiica lui Iair și Lazăr din Betania, fratele surorilor Marta și Maria și prietenul Domnului Iisus Hristos.

„Prin aceasta, Domnul Iisus Hristos ne arată că tinerii sunt chemați la viață de comuniune cu părinții, frații și surorile lor, nu la însingurare prin despărțire de ei”.

„Pentru că însingurarea aceasta, chiar dacă nu este moarte fizică, poate deveni totuși o moarte spirituală, o existență egoistă, morbidă pentru suflet, iar comuniunea de iubire părintească, frățească și de prietenie sinceră îi ajută pe tineri să crească spiritual și să se maturizeze”, a adăugat Preafericitul Părinte Patriarh.

Familia, Biserica, Școala și societatea trebuie să-i ajute pe copii și pe tineri să nu confunde libertatea cu înstrăinarea de propria lor familie.

„Să nu confunde fericirea cu individualismul egoist și insensibil la nevoia de ajutorare a celor aflați în dificultate. De fapt, lipsa de comuniune spirituală și de solidaritate concretă în familie și în societate sunt astăzi semnele unei veți umane în declin spiritual și în deficit de omenie”, a atenționat Părintele Patriarh Daniel.

„Este mare nevoie astăzi să fim alături de familiile îndoliate, să le consolăm, dar și să ajutăm pe tineri să prețuiască mai mult viața de familie și să cultive prietenia cu tineri credincioși pentru a înțelege că viața adevărată este pentru tineri binecuvântare de la Dumnezeu, dăruită lor prin părinți, și bucurie a comuniunii lor cu familia și cu semenii din jurul lor”, a concluzionat Preafericirea Sa.

