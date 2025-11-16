Patriarhul Daniel: Fiecare om din lumea aceasta are o valoare unică și eternă în iubirea lui Dumnezeu

„Fiecare om din lumea aceasta, indiferent de etnie, stare socială sau vârstă, are o valoare unică și eternă în iubirea lui Dumnezeu”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică, referindu-se la Pilda Samarineanului milostiv.

De asemenea, „fiecare om poate deveni mâinile iubirii milostive a lui Dumnezeu, prin care El lucrează în lume, ca să ridice și să vindece pe cei răniți trupește și sufletește”, a adăugat Preafericirea Sa.

„Aproape este așadar orice om care ajută pe semenul său aflat în suferință, dar și orice om care are nevoie de ajutorul celorlalți oameni, indiferent de neam, de rang, de funcție sau vârstă.”

Orice om este aproapele nostru

„Aproapele nu este un vecin sau un prieten, ci un străin, un om de la care nu te aștepți să primești ajutor, astfel încât harul lui Dumnezeu ne surprinde când lucrează prin el. De ce? Ca să nu ne punem nădejdea doar în oamenii cunoscuți, ci mai întâi să ne punem nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu, Care poate face dintr-un străin un prieten pentru noi, în timp ce un prieten al nostru a devenit pentru noi un indiferent sau chiar un dușman”, a continuat Preafericirea Sa.

„Fiecare dintre noi poate fi aproape cuiva, dacă devine mâinile iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru oamenii aflați în nevoi”, a subliniat Patriarhul României.

Preafericirea Sa a remarcat valoarea practică a pildei oferite de Mântuitorul Iisus Hristos: „Evanghelia de astăzi nu se mărginește la descrierea unui gest frumos din trecut, ci ea este și un îndemn clar și ferm la acțiune, la fapta cea bună în prezent: Mergi și fă și tu asemenea”.

„Acest îndemn al Domnului Iisus Hristos, care este de fapt concluzia practică a Pildei Samarineanului milostiv, a fost urmat de Biserică încă de la începuturile sale. Așa se explică opera filantropică, sau lucrarea caritabilă, a Bisericii de-a lungul veacurilor.”

Samarineanul, mâinile iubirii lui Dumnezeu

„Samarineanul Milostiv simbolizează atât iubirea smerită și milostivă a lui Hristos, cât și lucrarea filantropică, sau caritabilă, a Bisericii. Însă nu numai lucrarea Bisericii înțeleasă ca instituție, ci și lucrarea filantropică, sau caritabilă, a fiecărui creștin în parte”, a explicat Părintele Patriarh Daniel.

„Fiecare om poate deveni chipul Samarineanului Milostiv, chipul milostivirii Domnului Iisus Hristos, întrucât prin fiecare om Hristos Domnul poate arăta iubirea Sa milostivă și darnică în lume, când inima fiecărui om devine milostivă și darnică față de un om aflat în dificultate.”

Samarineanul Milostiv este orice om care ajută pe semenul său aflat în suferință, a subliniat Preafericirea Sa.

Să devenim toți buni samarineni

Ca o consecință a acestui îndemn evanghelic, „în ultimii 30 de ani, Biserica noastră a intensificat opera de caritate, sau filantropie”, a remarcat Patriarhul României.

„A înființat cantine pentru săraci, cantine pentru copii, cămine pentru copii și case pentru bătrâni, unități medicale pentru bolnavi. Iar prezența preoților de caritate se face simțită în spitale, în Armată, în penitenciare, toate reprezentând o lucrare de bun samarinean.”

„Totuși, nevoia de ajutor fiind foarte mare, această activitate a Bisericii trebuie amplificată, pentru a răspunde mai adecvat la îndemnul permanent al Domnului Iisus Hristos: Mergi și fă și tu asemenea”, a adăugat Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel a participat duminică la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul „Sf. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu (deschidere articol)