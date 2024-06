Patriarhul Daniel felicită obștea Mănăstirii Bisericani la sfințirea noii biserici

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis duminică un mesaj la sfințirea bisericii noi a Mănăstirii Bisericani, județul Neamț, cu hramurile Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul şi Sfinţii Cuvioși Părinţi Iosif şi Chiriac de la Bisericani.

Despre noul lăcaș de cult, Preafericirea Sa subliniază că „reprezintă o dovadă a credinței vii şi jertfelnice a unei comunități monahale evlavioase și harnice, precum și un eveniment mare, sfânt şi binecuvântat nu numai pentru ținutul Neamțului, ci pentru întreaga Biserică”.

Mesajul integral:

O nouă biserică la Mănăstirea Bisericani

Hristos a înviat!

Construirea şi sfințirea noii biserici a Mănăstirii Bisericani, cu hramurile Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul şi Sfinţii Cuvioși Părinţi Iosif şi Chiriac de la Bisericani, reprezintă o dovadă a credinței vii şi jertfelnice a unei comunități monahale evlavioase și harnice, precum și un eveniment mare, sfânt şi binecuvântat nu numai pentru ținutul Neamțului, ci pentru întreaga Biserică.

Mănăstirea Bisericani, cu trecut istoric și duhovnicesc binecunoscut în lumea monahală și în evlavia populară, a reînviat în anul 1991, când personal, în calitate de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, am hotărât reactivarea acestei mănăstirii, desființată abuziv în timpul regimului comunist, pentru a respecta testamentul ctitorilor ei față de acest loc sfințit de nevoințele sihaștrilor iubitori de liniște, rugăciune şi nevoință.

Din viața Sfântului Cuvios Iosif de la Bisericani, întemeietorul acestei mănăstiri, care a fost contemporan cu Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, se păstrează episodul minunat petrecut în anul 1499, când, din pricina năvălirii turcilor în Moldova, Sfântul Iosif împreună cu ucenicii săi au hotărât să meargă să viețuiască la Sfântul Munte al Atonului.

Însă, pornind ei pe cale li s-a arătat într-un stejar Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care le-a spus: „Întoarceți-vă înapoi, că şi aici este grădina mea”. De atunci a rămas această convingere că nu numai în Muntele Athos este grădina Maicii Domnului, ci și în fiecare mănăstire și biserică unde Maica Domnului este cinstită, chemată în rugăciuni și socotită Maică milostivă și mult ajutătoare.

Mai târziu, pe acel loc s-a zidit o biserică din piatră, care acum este mănăstire redeschisă, după ce în timpul comunismului mănăstirea a fost transformată în sanatoriu pentru oameni bolnavi.

Din nefericire, stejarul secular în care s-a arătat Maica Domnului şi care era adesea era plin de iconițe și loc de pelerinaj, a fost tăiat din ordinul unui reprezentant al autorităților comuniste din zonă.

De aceea, pe locul în care s-a aflat acel stejar, unde Maica Domnului a spus: „Și aici este grădina mea”, am binecuvântat construirea unui Paraclis, cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, pe care l-am sfințit în data de 3 octombrie 1999, la împlinirea a 500 de ani de la minunea arătării Maicii Domnului, din anul 1499.

Minunea arătării Maicii Domnului în acel loc binecuvântat a devenit în timp cunoscută și prețuită de monahi și de evlavia populară, care a condus la numirea României întregi ca fiind Grădina Macii Domnului, adică o țară plină de mănăstiri, biserici și oameni rugători care au simțit ajutorul Maicii Domnului în necazuri, nevoi, încercări și în timp de prigoană, libertate, sărăcie sau bunăstare.

Continuând lucrarea sfântă de canonizare şi cinstire a sfinţilor români, începută de Patriarhul Justinian în anii 1950-1955 şi reluată de Patriarhul Teoctist începând cu anul 1992, în primul nostru an de patriarhat, 2007-2008, am inițiat personal și am sprijinit solicitările eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române de canonizare a unor noi sfinți români, între care și Sfinţii Cuvioși Părinţi Iosif şi Chiric de la Bisericani, prăznuiți în ziua de 1 octombrie.

Cu prilejul sfințirii noii biserici a Mănăstirii Bisericani, dorim să exprimăm împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, aprecierea noastră pentru toată lucrarea care s-a desfășurat aici cu multă osteneală și iubire jertfelnică.

Felicităm în primul rând pe Părintele Stareţ, Protosinghelul Serafim Mihali şi, în semn de prețuire, îi oferim Ordinul „Maica Domnului – Rugătoarea”, precum şi o cruce de binecuvântare pentru altarul noii biserici sfinţite.

Totodată, felicităm întreaga obște monahală a Mănăstirii Bisericani, pe toți ctitorii şi ajutătorii ei, precum şi pe toți clericii şi credincioşii prezenți la acest eveniment sfânt şi solemn de spiritualitate creștină şi demnitate românească.

Sărbătoarea sfințirii noii biserici a Mănăstirii Bisericani ne îndeamnă să păstrăm dreapta credinţă a sfinţilor şi să o transmitem generaţiilor viitoare, unind credința cu rugăciunea, hărnicia cu dărnicia, sfinţenia cu slujirea semenilor, ca să trăim şi să transmitem în jurul nostru lumina învierii lui Hristos și bucuria mijlocirii Maicii Domnului și a tuturor sfinților.

Astfel, Biserica va putea ajuta ca Moldova, România întreagă să fie cu adevărat o „grădină a Maicii Domnului”, grădină cultivată mereu, pentru a aduna necontenit roade bogate de lumină netrecătoare.

Cu aleasă prețuire şi părinteşti binecuvântări,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Basilica.ro