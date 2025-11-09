Patriarhul Daniel: Evanghelia de astăzi ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos apreciază credința și smerenia

Evanghelia Duminicii a 24-a după Rusalii ne arată că Mântuitorul Hristos apreciază credința și smerenia, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la finalul Sfintei Liturghii oficiate în Paraclisul istoric „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Patriarhul a explicat că Evanghelia citită în Duminica a 24-a după Rusalii arată cum credința și smerenia aduc vindecarea de boală și învierea din moarte.

„Duminica aceasta, a-24-a după Rusalii, este o duminică în care Evanghelia învierii fiicei lui Iair are cea mai mare relevanță sau importanță. Însă, așa cum am spus, Evanghelia aceasta nu vorbește doar despre învierea fiicei lui Iair, ci și despre vindecarea unei femei bolnave, care de 12 ani suferea de curgere de sânge sau de hemoragie”.

„Evanghelia de astăzi este, la prima vedere, prezentarea suferinței și întristării. Dar în mijlocul suferinței și întristării oamenilor, Hristos Domnul, Iubitorul de oameni, Doctorul Sufletului și al trupurilor, arată marea Lui milostivire sau compasiune pentru oameni vindecându-i”, a spus Patriarhul.

Smerenia unui conducător religios

Mântuitorul a remarcat credința și smerenia lui Iair, unul dintre mai marii comunității religioase evreiești a vremii.

„Însă acest mai mare al sinagogii din Capernaum, un președinte al comunității iudaice de atunci, am spune noi acum, numit Iair, are multă încredere în Iisus. Și se apropie de el cu respect și adâncă smerenie. Îl cade la picioare lui Iisus ca în fața unui domn al vieții și îi cere ceea ce nimeni altul nu poate să-i dăruiască, așa nume, vindecarea fiicei sale, care se luptă cu moartea”.

„După ce a văzut smerenia și credința lui Iair, Iisus i-a spus acestuia că va veni să-l vindece pe fiica lui bolnavă”, a continuat Preafericirea Sa.

Hristos o învie pe fiica lui Iair, dar nu dorește să facă din aceasta un spectacol public și din acest motiv, la minune asistă doar părinții fetei și trei ucenici.

„Și apoi El a zis: Să nu spuneți nimănui nimic, pentru a arăta că nu face minuni, nu săvârșește minuni pentru a fi lăudat. Și din iubire milostivă și smerită față de oameni, săvârșește minunile. Aici vedem că Mântuitorul Iisus Hristos nu dorește să fie prezent la săvârșirea minunii învierii fiice lui Iair, decât oameni îndurerați, întristați, adică tatăl și mama copilei și trei ucenici. Deci nu oameni curioși și gălăgioși să asiste la această minune ca la un spectacol, ci oameni care îndură suferința și care se roagă”, a zis PF Daniel.

Legătura dintre Iair și femeia bolnavă de 12 ani

Înainte, însă, Mântuitorul o vindecase de boală pe femeia cu scurgere de sânge de peste 12 ani. În acest caz, Hristos o dă exemplu public pentru smerenia ei.

„Vedem că această femeie a fost evidențiată de Iisus și, de asemenea, a fost apreciată de Iisus. A primit de partea lui trei daruri mari și anume a primit vindecare de boală. În al doilea timp, al doilea rând, a fost onorată cu această adresare fiică. A numit-o fiică, nu simplu femeie. Și, de asemenea, a dăruit pace pentru restul vieții, iar pacea a încoronat credința ei puternică”.

„A arătat-o ca fiind un dascăl al smereniei, al răbdării în suferință și, în același timp, al credinței puternic”, a mărturisit Patriarhul.

Evanghelia de astăzi este una a speranței, smereniei și a învierii omului din moarte.

„Deci vedem legătura dintre smerenia lui Iair, smerenia femei bolnave de hemoragie, și smerenia lui Iisus Vindecătorul. Prin această smerenie adâncă, prin credință puternică și dragoste milostivă de Părinte, noi vedem că Iisus Hristos este cu adevărat doctorul sufletelor și al trupurilor noastre atunci când noi ne smerim, ne rugăm și avem credință puternică în iubirea milostivă și vindecătoarea lui Hristos”, a concluzionat Patriarhul României.

