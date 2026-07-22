Părintele Patriarh Daniel împlinește 75 de ani: A dat semnificație misiunii Bisericii într-o lume tot mai secularizată

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împlinește miercuri 75 de ani.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române a anunțat că Patriarhul României își va serba ziua de naștere prin muncă, participând la o ședință de lucru unde se va discuta despre organizarea Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși (31 august–3 septembrie 2026), eveniment recurent inițiat de Preafericirea Sa.

La cârma Bisericii în vremuri complexe

S-a scris pe drept cuvânt cât de greu le-a fost patriarhilor anteriori să conducă Biserica în perioada comunismului ateist. Dar perioada contemporană a venit și ea cu numeroase provocări, între care accentuarea secularizării societății, consumerismul, exodul românilor în lumea largă – expresie nu doar a căutării unui trai mai bun, ci și a unei crize identitare profunde.

Iar aceasta a fost perioada în care Dumnezeu l-a rânduit să conducă Biserica Ortodoxă Română pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ucenic al Sf. Cuv. Cleopa de la Sihăstria și eminent student al Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Date biografice și de formare

Părintele Patriarh Daniel s-a născut în 22 iulie 1951 la Dobrești, județul Timiș, fiind al treilea copil al soților Alexe și Stela Ciobotea, care i-au dat la Botez numele de Dan-Ilie. Anii copilăriei petrecuți în satul natal și educația primită în familie au cultivat în el dragostea pentru credință, învățătură și valorile tradiționale românești.

În anul 1970 a fost admis la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu, unde și-a desăvârșit pregătirea teologică de bază.

Dorința de aprofundare a teologiei l-a purtat apoi la București, unde a început studiile doctorale sub îndrumarea marelui teolog Dumitru Stăniloae, mentorul care i-a marcat decisiv formarea intelectuală și spirituală.

Și-a continuat specializarea în Franța și Germania, studiind la Universitatea din Strasbourg și la Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau.

În 1979 și-a susținut doctoratul la Strasbourg, iar în anul următor a prezentat și la București o versiune extinsă a tezei sale, consacrată raportului dintre teologie și spiritualitatea creștină, lucrare care avea să devină una dintre contribuțiile importante ale tinerei generații de teologi ortodocși.

Între anii 1980 și 1988 a activat ca lector la Institutul Ecumenic de la Bossey, din Elveția, implicându-se în dialogul teologic internațional și reprezentând cu competență tradiția ortodoxă românească.

Intrarea în monahism

În vara anului 1987 a ales calea monahală, fiind tuns în monahism la Mănăstirea Sihăstria de către Sf. Cuv. Cleopa, primind numele Daniel.

La scurt timp a fost hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah, iar în anul următor a fost chemat la București ca protosinghel și consilier patriarhal, ocupându-se de domeniul teologiei contemporane și al dialogului ecumenic. Tot atunci a devenit conferențiar la Institutul Teologic Universitar Ortodox din București.

Arhieria

În februarie 1990 a fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titulatura de Lugojanul, iar după numai câteva luni, la 7 iunie 1990, a fost ales Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În cei șaptesprezece ani de păstorire la Iași a desfășurat o amplă activitate pastorală, misionară, culturală și social-filantropică, contribuind la dezvoltarea învățământului teologic, la restaurarea vieții monahale și la consolidarea instituțiilor bisericești din Moldova.

În paralel, a predat Teologie dogmatică și pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași – instituție de învățământ pe care a fondat-o.

Arhipăstorirea de la Iași s-a remarcat prin consolidare și extindere instituțională – în special în domeniul educației teologice și al culturii, dar și în domeniul medico-social, prin înființarea unui centru medical cunoscut în prezent sub numele de Spitalul Providența din Iași.

Tot la Iași au fost înființate Radio Trinitas (1998), Ziarul Lumina (2005), și Trinitas TV (2007) – instituții mediatice ale Bisericii. Demersul a fost unul vizionar la începutul unui secol aflat sub semnul comunicării și al circulației informației.

Alegerea ca Patriarh al României

În 12 septembrie 2007, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Întronizarea a avut loc la 30 septembrie 2007, în Catedrala Patriarhală din București – moment care reprezintă aniversarea instituțională a Patriarhului României și care este marcată public.

A fost anul aderării României la Uniunea Europeană și anul în care în Biserica noastră a început ample demersuri de înnoire, consolidare și extindere de edificii, instituții și direcții misionare.

Ca Patriarh, Preafericitul Părinte Daniel a continuat să fondeze instituții prin care misiunea Bisericii să continue în mod profesionist și bine organizat și pentru generațiile următoare.

Primele realizări

Între primele decizii s-a numărat înființarea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, care a înglobat atât instituțiile mediatice înființate la Iași, mutate la București, cât și Agenția de știri Basilica a Patriarhiei Române, Biroul de Presă al Patriarhiei Române, precum și două publicații existente încă de la începutul anilor 1990: periodicul oficial Vestitorul Ortodoxiei (fondat la inițiativa Preafericirii Sale la finele lui 1989, când era consilier patriarhal) și revista pentru copii Chemarea credinței.

Tot în primul an ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericirea Sa a început demersurile pentru alegerea proiectului Catedralei Naționale, a cărei piatră de temelie a fost pusă în 2011. Altarul a fost sfințit în 2018, Anul Centenar al Marii Uniri, iar pictura în 2025, Anul Centenar al Patriarhiei Române, ambele slujbe fiind oficiate de soboruri conduse de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I împreună cu Părintele Patriarh Daniel.

În 2008 au fost înființate: Agenția de Pelerinaj Basilica Travel, Editurile Basilica și Trinitas ale Patriarhiei Române, precum și Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. În anii următori a fost înființată Imprimeria Pharos din Popeşti-Leordeni și modernizată Tipografia Cărţilor Bisericești, au fost modernizate Biblioteca Sf. Sinod, Palatul Patriarhiei – transformat în centru de conferințe.

Aducerea în Biserică a românilor din diaspora

Sunt doar câteva dintre instituțiile și realizările Părintelui Patriarh Daniel. La acestea se adaugă inițiative de consolidare a culturii și educației creștin-ortodoxe în Biserica Ortodoxă Română: concursuri anuale de cateheză, de muzică bisericească și de iconografie; înființarea Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București; inițierea Întâlnirilor Internaționale ale Tinerilor Ortodocși.

Dar poate că cea mai mare realizare a fost readucerea românilor din diaspora în sânul Bisericii Ortodoxe Române prin crearea de eparhii și consolidarea comunităților deja existente din diaspora, unde românii se regăsesc unii cu alții și rămân astfel în comuniune prin Mântuitorul Iisus Hristos.

Misiune, filantropie și duhovnicie

În plan social-filantropic, în ultimele două decenii, lucrarea Bisericii a fost instituționalizată prin organizații filantropice eparhiale, reunite în Federația Filantropia a Patriarhiei Române. În acest plan, Biserica și-a consolidat colaborarea cu Statul, prin protocoale de colaborare în diverse domenii.

Pe lângă lucrările filantropice, preoții de caritate, preoții capelani de penitenciar și cei militari activează pe baza acestor protocoale dăruind speranță, încredere și vindecarea sufletească celor din spitale, aziluri, penitenciare și din Armata României și alte structuri militare al Ministerului de Interne.

În plan duhovnicesc, au avut loc numeroase canonizări, cele mai așteptate fiind în ultimii ani, ai unor părinți contemporani – patru dintre ei, din Sf. Munte Athos, fiind recent canonizați de Patriarhia Ecumenică la propunerea Patriarhului României.

De asemenea, scopurile misionare și istoria Bisericii Ortodoxe Române au fost mai bine evidențiate în anii jubiliari și omagiali-comemorativi instituiți în Patriarhia Română începând din 2008. Acești ani tematici au impulsionat noi lucrări în Biserică, dar și reîmprospătarea memoriei bisericești și a identității ortodocșilor români ca parte din Biserica Universală.

Anul 2026 este Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

Lucrarea Patriarhului Daniel a dovedit că Biserica Ortodoxă Română știe să păstreze nealterate rădăcinile și tezaurul duhovnicesc al Ortodoxiei, dar folosind și noi instrumente tehnologice și instituționale puse la dispoziție de evoluția societății, pentru a răspunde la nevoile omului modern – care, până la urmă, este omul dintotdeauna, însetat de viață veșnică și de sens.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro