Președintele Nicușor Dan îl felicită pe Patriarhul Daniel: Energie înnoitoare, deschidere spre comunicare și respect reciproc

Excelența Sa Nicușor Dan, Președintele României, i-a transmis miercuri Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, un mesaj de felicitare cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani.

„Viziunea Preafericirii Voastre catalizează acțiunea plurivalentă a Bisericii Ortodoxe Române, aducând permanent o energie înnoitoare, o deschidere spre comunicare și respect reciproc, păstrând totodată ancorarea în valorile creștine fondatoare”, îi scrie șeful statului Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române.

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Preafericirii Sale Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

București, iulie 2026

Preafericirea Voastră, Părinte Patriarh Daniel,

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Preafericirii Voastre, vă adresez călduroase felicitări și urări de sănătate, prosperitate și putere de muncă în îndeplinirea înaltei misiuni pe care v-a încredințat-o Biserica Ortodoxă Română. Este o zi de sărbătoare pentru întreaga Biserică, pentru comunitățile de credincioși din țară și din diaspora, reunite în jurul valorilor pe care biserica și tradiția ortodoxă le cultivă în societate: credința, adevărul, solidaritatea, conviețuirea armonioasă, pluralismul, asumarea rădăcinilor noastre spirituale.

Viziunea Preafericirii Voastre catalizează acțiunea plurivalentă a Bisericii Ortodoxe Române, aducând permanent o energie înnoitoare, o deschidere spre comunicare și respect reciproc, păstrând totodată ancorarea în valorile creștine fondatoare.

Într-o lume afectată adeseori de relativism, de individualism, de confuzie morală și de disoluție a reperelor spirituale, Biserica Ortodoxă Română rămâne una dintre instituțiile fundamentale în care românii au încredere, care cultivă unitatea poporului român în jurul limbii, al memoriei culturale, al apartenenței la un trecut comun și la o comunitate spirituală. Istoria României și a Europei – Europa Christiana – ne amintește că națiunile se maturizează și reușesc să dăruiască generațiilor o moștenire semnificativă atunci când păstrează, grație credinței, o conștiință vie, capabilă să opună rezistență nedreptății și oricăror forme de degradare a dialogului în spațiul public. Prezența Bisericii contribuie, așadar, legitim și necesar la sănătatea morală a societății, la reconstruirea încrederii și a solidarității.

Sub păstorirea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română și-a asumat misiunea de a se implica constant în educație, filantropie, sprijinirea persoanelor vulnerabile și cultivarea unei conștiințe a compasiunii, încurajând cu generozitate și înțelepciune un climat de conviețuire pașnică între cultele religioase și minoritățile naționale recunoscute din România.

Vă apreciez viziunea echilibrată și reconciliatoare, care inspiră comunităților noastre speranța într-un viitor mai bun. Sunt convins că România și toți credincioșii din țară și din diaspora vor avea mereu în Biserică și în slujitorii săi exemple luminoase de dăruire, de echilibru și încredere în ceea ce suntem datori să împlinim împreună, pentru prezent și pentru generațiile care ne vor urma.

La mulți ani rodnici și binecuvântați, Preafericirea Voastră!

Președintele României

Nicușor Dan

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Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu