Patriarhul Daniel amintește că Sf. Ioan Botezătorul este dascăl al pocăinței, rugăciunii, înfrânării și unității familiei

„Sfântul Ioan Botezătorul este pentru creștini dascăl al pocăinței, al rugăciunii, al înfrânării, al unității familiei, al demnității umane și al dreptății sociale”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel vineri, când Biserica Ortodoxă a comemorat Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul.

„Sfântul Ioan Botezătorul predica oamenilor pocăința, care înseamnă schimbarea modului de a gândi și de a viețui”, a subliniat Patriarhul României. „Deci, Sfântul Ioan avea o predică morală, de îndreptare a oamenilor, spirituală și socială totodată.”

Model de pocăință

El a fost în primul rând dascăl al rugăciunii și pocăinței, rugăciunii și înfrânării, fiindcă a fost prigonit din copilărie de regele Irod cel Mare, ucigașul tuturor pruncilor din Betleem, și a crescut în condiții foarte severe, de singurătate și pustietate, în Munții Iudeei, unde a ajuns împreună cu mama sa, dreapta Elisabeta.

Ajuns la maturitate în aceste condiții, „Sfântul Ioan Botezătorul predica oamenilor pocăința, care înseamnă schimbarea modului de a gândi și de a viețui”, a amintit Preafericirea Sa.

„El cheamă pe oameni la pocăință și va mijloci, în ziua judecății de apoi, pentru cei care s-au pocăit, dar nu au mai trăit ca să poată arăta faptele pocăinței în viețuirea lor, după cum se arată în icoana Deisis” – în care Maica Domnului și Înaintemergătorul Domnului se roagă Mântuitorului pentru omenire.

Model de înfrânare și dascăl al dreptății

„În al doilea rând, Sfântul Ioan este un dascăl al rugăciunii, al postului și al milosteniei. În al treilea rând, este un om al dreptății. El mustră pe cei care sunt călcători de lege, dar apără pe cei asupriți, pe cei săraci și marginalizați”, a adăugat Părintele Patriarh Daniel.

„Sfântul Ioan Botezătorul este în același timp învățător, rugător și îndreptător al vieții oamenilor. De aceea, Biserica i-a închinat șase zile de pomenire în calendar.”

„Și această pomenire a Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este însoțită de post aspru, adică, în orice zi cade sărbătoarea aceasta, chiar și duminica, de Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul se mănâncă de post, nu de dulce, fiind dezlegare doar la untdelemn și vin”, a amintit Preafericirea Sa.

„De ce? Pentru că Biserica a hotărât să atragă atenția că mâncarea prea multă și beția amețitoare conduce la crimă, decădere morală și nedreptate. Mulți conducători de popoare care au devenit robiți de patima beției sau a desfrâului, au luat hotărâri pripite și nedrepte și au vărsat sânge nevinovat.”

Sf. Ioan îndeamnă la unitatea familiei și o viață echilibrată

„În mod deosebit, Sfântul Ioan Botezătorul ne învață că trebuie păstrată unitatea familiei, mai precis, fidelitatea între soț și soție, într-o viață cumpătată, sau echilibrată”, a mai subliniat Patriarhul României.

„Sf. Ioan Botezătorul să ne dăruiască puterea de a urma voia Domnului, de a ne pocăi pentru păcatele noastre, de a fi milostivi, de a trăi viața în curăție, de a apăra unitatea familiei, demnitatea persoanei umane și dreptatea în societate, de a ajuta pe cei neajutorați”, a încheiat Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel a participat vineri la Sfânta Liturghie la Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale.

