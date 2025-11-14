Parohul român din Valletta le-a vorbit despre credința ortodoxă elevilor de la o școală de elită din Malta

Părintele Alexandru Popescu, parohul român din Valletta, a fost invitat să le prezinte elevilor de școală primară maltezi esența credinței ortodoxe a românilor.

Momentul educativ a avut loc cu prilejul Zilei Diversității în Malta, la prestigioasa instituție de învățământ San Anton School, situată în zona Imșelliet / Zebbiegħ din Malta.

Această școală este recunoscută pentru programa orientată spre formarea completă a elevilor — incluzând dezvoltarea abilităților de secol XXI ca gândirea critică, conștiința civică, sensibilitatea față de mediul înconjurător și dorința de a învăța permanent.

Părintele Alexandru a vorbit într‑un limbaj accesibil elevilor despre Sfânta Treime, despre Iisus Hristos ca Mântuitor, despre importanța rugăciunii și a slujbelor ortodoxe.

Prin intermediul icoanelor și obiectelor liturgice aduse la școală, copiii au fost invitați să descopere frumusețea și profunzimea tradiției ortodoxe a românilor

„Este o bucurie să pot vorbi despre Hristos și despre Biserica noastră Ortodoxă în mijlocul copiilor, într‑un cadru prietenos și deschis. Cred că astfel de ocazii ne ajută să semănăm, cu delicatețe, semințele credinței, ale iubirii și ale înțelegerii reciproce”, a declarat Părintele Alexandru Popescu.

Participarea sa la acest eveniment subliniază prezența activă a parohiei române în Malta, dar și dorința Bisericii Ortodoxe de a fi un martor al credinței într‑o societate devenită tot mai multiculturală.

Cadrele didactice și spațiile generoase ale Școlii San Anton și‑au câștigat aprecierea vizitatorilor pentru atmosfera caldă și prietenoasă pe care o creează.

Parohia Ortodoxă Română din Valletta are hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” și a fost vizitată de Președintele Maltei și invitată la Palatul Prezidențial, românii fiind oferiți drept exemplu de comunitate bine integrată.

Foto credit: Parohia Valletta