O parohie din Galați ocrotită de Sf. Efrem cel Nou și-a sărbătorit hramul prin rugăciune și acțiuni filantropice

Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Galați, care îl are ca ocrotitor și pe Sfântul Efrem cel Nou, și-a sărbătorit marți hramul prin rugăciune și acțiuni filantropice.

Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a oficiat Sfânta Liturghie și a evidențiat lucrarea duhovnicească desfășurată în comunitate: „Am fost astăzi martorii unei sărbători pascale în Parohia Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir și Sfântul Efrem Cuvios Mucenic izvorâtor de sănătate sufletească și trupească”.

Arhiepiscopul Dunării de Jos a vorbit și despre rolul copiilor în viața familiei creștine: „Am văzut azi o icoană nouă, icoana Sfântului Efrem cel Nou pictată de o mulțime de copii care au devenit ei icoana reprezentativă a Învierii, armoniei, bucuriei și credinței în fiecare familie”.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a sfințit icoane ale sfintelor femei românce canonizate recent și a oferit daruri copiilor. Totodată, au fost premiați și doi elevi clasați pe primele locuri la Olimpiada de Matematică și la Olimpiada de Cultură și Spiritualitate Românească.

În ajunul sărbătorii, racla cu moaștele Sfântului Efrem cel Nou a fost purtată în procesiune și așezată spre închinare într-un spațiu special amenajat în curtea bisericii.

Sprijin pentru familiile din Soveja

Cu prilejul hramului, clericii și enoriașii au desfășurat o acțiune social-filantropică în localitatea Rucăreni, comuna Soveja, din județul Vrancea, pentru familiile afectate de incendiul produs la finalul lunii aprilie.

Părintele paroh Mihai-Meluță Lupu a explicat că sărbătoarea din acest an a fost trăită în duhul solidarității cu cei aflați în suferință.

„Ne-a adus multă bucurie în suflete și multă nădejde în tot ceea ce facem și vom vrea să facem, însă anul acesta am împletit oarecum durerea și suferința unor frați ai noștri cu gândul nostru de a fi solidari cu ei în necazul prin care au trecut”, a transmis părintele paroh pentru Trinitas TV.

Preotul a subliniat situația dramatică întâlnită în localitatea afectată de incendiu: „Cei mai mulți nu mai pot locui în casele lor, n-a mai rămas nimic decât cenușă”.

Ajutoarele oferite au constat în alimente și produse de strictă necesitate pentru 12 familii și 20 de persoane vârstnice afectate de incendiu.

Vezi și:

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos