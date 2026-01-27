O parohie din Câmpulung Moldovenesc invită tinerii și pasionații la cursuri de muzică psaltică

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, invită la cursuri de muzică psaltică tinerii și pasionații de cântare bizantină, se precizează într-un comunicat de presă.

Proiectul se intitulează „Academia de muzică din Bucovina” și urmărește atât perfecționarea cântării la strană, cât și cunoașterea temeinică a rânduielii slujbelor și a simbolismului liturgic.

Repertoriul cursului cuprinde cântări bizantine și românești ale Sfintei Liturghii.

Materialele utilizate sunt exclusiv textele liturgice aprobate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și volumele muzicale apărute la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.

Cursurile sunt coordonate de teologul Alexandru Vranău. Întâlnirile se desfășoară în incinta lăcașului de cult aflat pe Calea Transilvaniei 8, Câmpulung Moldovenesc, Suceava.

Foto credit: Facebook / Curs Muzică Psaltică – Câmpulung Moldovenesc