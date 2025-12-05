Parohia Zlătari ajută copiii cu nevoi speciale

Preoții slujitori ai Parohiei Zlătari au oferit joi daruri copiilor de la Școala Gimnazială Specială „Sfântul Nicolae” din București.

Clericii și credincioșii și-au arătat, pentru al nouălea an la rând, grija pentru cei peste 200 de copii cu nevoi speciale înscriși în această instituție de învățământ.

„Mulţumim preoţilor şi voluntarilor de la Parohia Zlătari din Bucureşti pentru generozitatea pe care o arată an de an prin organizarea acestei acţiuni” a declarat doamna Mariana Merean, ­director al Școlii Gimnaziale Speciale.

„Este al nouălea an al derulării proiectului şi parteneriatului dintre şcoala noastră şi această parohie din Capitală, aflată sub ocrotirea Sfântului Sfinţit Mucenic Ciprian, prilej de bucurie atât pentru copiii noştri, cât şi pentru organizatori”.

Darurile au fost împărțite cu prilejul sărbătorii Sf. Ier. Nicolae. Elevii au primit materiale școlare, jocuri educative, dulciuri și decorațiuni pentru sărbători.

„Copiii s-au bucurat de cadouri, iar organizatorii de micile atenţii, în special de felicitările de Crăciun confecţionate de mâinile harnice ale copiilor noştri”, a adăugat doamna Mariana Merean.

Școala Specială „Sfântul Nicolae” a fost deschisă în anul 1969. Este cea mai mare școală specială din București și a doua ca mărime din țară.

Foto credit: Ziarul Lumina